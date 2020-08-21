"С ума не сойти – уже успех". Кинорежиссер Кшиштоф Занусси в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Кшиштоф Занусси – польский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Отвечая на вопросы о вере в Бога, Занусси говорит: "Вера и надежда – одно и то же. Пока у меня есть надежда, пока я ее не потерял, если я не в отчаяньи – значит я верующий". И позже, уже отвечая на вопрос о счастье: "Человек счастливый – это человек, который не впал в отчаянье".

"Жизнь – это опасная авантюра. С ума не сойти – это уже успех", – так звучит фрагмент ответа Кшиштофа Занусси на детский вопрос про "успех в мире взрослых".

Когда был задан вопрос "Зачем читать книги?", пан Занусси вспомнил историю своего детства: в возрасте восьми лет он прочитал Бальзака, а потом, отправившись в Италию к родственникам-мультимиллионерам (владельцам фирмы Zanussi, производящей стиральные машины), благодаря Бальзаку, понимал, какими будут его чувства "бедного родственника", и это ему помогло справиться с ситуацией.

О своих талантах он говорит так: "Я человек, который наблюдает, рассказывает и комментирует жизнь других. Я человек рассказа".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Кшиштофом Занусси

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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