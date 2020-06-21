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NEWSru.co.il :: Досуг21 июня 2020 г., 20:04

"Заповедник 128": Черная магия Вованда. Выборы в Белоруссии. Куда упал рейтинг Трампа. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 128": Черная магия Вованда. Выборы в Белоруссии. Куда упал рейтинг Трампа. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 128-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Владимир Путин, Элла Памфилова, Сергей Собянин, Дмитрий Песков и Михаил Мишустин в сюжете по "Мастеру и Маргарите" о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в разгар эпидемии коронавируса.
2. Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Башар Асад, Си Цзиньпин и Нурсултан Назарбаев поют о своем отношении к президентским выборам.
3. Дональд Трамп, Мелания Трамп, Джо Байден, Бенни Сандерс и Майк Помпео в документальном сериале "Служба 911" об упавшем рейтинге Трампа.

Инфоповоды:
– 1 июля в России состоится голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
– В Беларуси завершен сбор подписей за кандидатов в президенты на предстоящих 9 августа президентских выборах. Президентская кампания сопровождается скандалами и давлением на оппонентов Лукашенко.
– На фоне беспорядков в США рейтинг Трамп резко упал на 10 пунктов, а рейтинг его основного соперника Джо Байдена вырос.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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