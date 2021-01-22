"Кто я?" Акунин, Познер, Улицкая, Латынина, Быков, Занусси, Гребенщиков, Шендерович, Райкин, Ким и другие отвечают на детский вопрос

Представляем читателям короткометражный фильм "Кто я", сделанный Александром Гутницким и Константином Гаёхо на основе записанных в разные годы программ "Детский недетский вопрос", автором и ведущим которых является Дмитрий Брикман.

Рассказывает автор программы: "Есть в передаче "Детский недетский вопрос" несколько "программных вопросов" которые звучат практически в каждом выпуске. И один из самых важных среди них – вопрос трехлетнего мальчика: "Кто я?" Не думаю, что найдется в мире хотя бы один человек, который за свою жизнь хоть раз не задал бы себе этот вопрос. И не думаю, что задав его, он смог бы сформулировать однозначный и исчерпывающий ответ. Тем более, что каждый человек на разных этапах своей жизни просто и слышит, и понимает его по-разному. В этом коротком двенадцатиминутном фильме ответ на вопрос "Кто я?" ищут 62 человека. Ищут, в чем-то соглашаясь друг с другом, в чем-то споря... И знаете, когда я закончил смотреть уже готовую версию фильма и пошли титры, случилось странное. Вдруг поймал себя на том, что в голове сложилась формулировка моего ответа себе самому на этот вопрос. Понятно, что ответ был и не однозначный, и не исчерпывающий. Понятно, что завтра он может измениться кардинально. Понятно, но тем не менее странно – вопрос в передаче звучит много лет и формулировка у меня должна давно была сложиться. Она, собственно говоря, и сложилась, но существовала в виде фрагментов, на первый взгляд не очень связанных друг с другом. А фильм этот послужил катализатором и все вдруг собралось в единую картину. И я очень надеюсь, что и с вами произойдет то же самое, и когда вы закончите смотреть эту очень короткую и одновременно очень длинную историю, у вас в голове сложится ответ. Может быть он совпадёт с каким-нибудь из ответов героев фильма, а может и нет. Не это важно. Важно то, что это будет личный ваш ответ самому себе на вопрос трехлетнего мальчика: "Кто я?"

В сегодняшнем виртуальном разговоре – "Кто я?" – участвуют: Андрей Максимов (младший), Евгений Арье, Константин Райкин, Александр Городницкий, Нафсет Чениб, Лариса Герштейн, Борис Шойтов, Алексей Иващенко, Алексей Цветков, Алексей Паперный, Вадим Жук, Виктор Шендерович, Владимир Яковлев, Саша Галицкий, Антон Носик, Антон Орехъ, Сергей Леферт, Александр Генис, Йосеф Херсонский, Евгений Коган, Андрей Максимов (старший) , Алексей Талай, Алла Гаврилова, Николай Сванидзе, Юлия Латынина, Кшиштоф Занусси, Елена Лагутина, Сергей Ливнев, Евгений Гришковец, Владимир Познер, Таня Барская, Марат Гельман, Артемий Троицкий, Рута Ванагайте, Юлий Ким, Рон Шойтов, Михаил Теплицкий, Борис Брестовицкий, Алла Нагорская, Дмитрий Быков, Гевонд Вардапет, Александр Гутницкий, Илья Лиснянский, Цви Зильбер, Андрей Нечаев, Александр Флоренский, Ирина Богушевская, Максим Аверин, Егор Альтман, Дмитрий Бикчентаев, Аркадий Майофис, Михаил Лабковский, Леонид Канфер, Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), Ефим Шифрин, Михаил Король, Людмила Улицкая, Семён Файбисович, Миша Брикман, Эдуард Кузнецов, Наталья Крель, Борис Гребенщиков.

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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