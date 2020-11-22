"Заповедник 146": Доктор Лукашенко. Сказочные легенды и новости. Творчество Рогозина. Мультсатира
В воскресенье, 22 ноября, проект "Заповедник" представил новую, 146-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Сказочный сюжет об антиподе доктора Айболита – докторе Ганнибале. В главной роли президент Беларуси Александр Лукашенко.
2. Путин, Шойгу, Байден, Трамп, Собянин, Володин и Матвиенко в сюжете о последних новостях.
3. Рогозин, Мишустин, Шойгу, Сечин, Захарова, Лавров, Собянин, Володин, Соловьев и Киселев поют песню о своем творчестве.
Инфоповоды:
– В Беларуси продолжаются массовые протесты.
– Путин подписал указ о создании в Судане базы для военно-морского флота.
– Президент Трамп до сих пор официально не признает итоги выборов.
– Бурятия первой из российских регионов ввела повторный локдаун.
– На сайте Роскосмоса опубликованы песни на стихи Рогозина.
– Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с МКС.
– Лавров озвучил новые версии отравления Навального.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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