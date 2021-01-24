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NEWSru.co.il :: Досуг24 января 2021 г., 19:06

"Заповедник 154": Навальный прилетел домой. Инаугурация Байдена. Сказка о богатыре Путине. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 154": Навальный прилетел домой. Инаугурация Байдена. Сказка о богатыре Путине. Мультсатира

В воскресенье, 24 января, проект "Заповедник" представил новую, 154-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Путин, Володин, Лавров, Золотов, Жириновский, Соловьев и Песков в сюжете о суде над Навальным.
2. Майк Помпео, Меланья и Иванка Трамп, Джо Байден, Камала Харрис и Дональд Трамп в сюжете об инаугурации Байдена.
3. Путин, Песков, Меркель, Байден, Рогозин, Сечин и Золотов в сказочном сюжете о бессменном богатыре Путине.

Инфоповоды:
– Алексей Навальный, вернувшийся в Москву, был арестован на 30 суток.
– В Вашингтоне прошла церемония инаугурации Джо Байдена. Бывший президент Дональд Трамп вместе с семьей в этот день улетел в Флориду.
– США объявили о введении очередных санкций против газопровода "Северный поток-2".
– Фильм "Последний богатырь-2" стал лидером проката в российском кинематографе по итогам новогодних праздников.
– Международная федерация хоккея отменила решение о проведении ЧМ в Минске.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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