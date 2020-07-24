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NEWSru.co.il :: Досуг24 июля 2020 г., 08:41

"Приумножить любовь". Юлия Меньшова в передаче "Детский недетский вопрос"

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"Приумножить любовь". Юлия Меньшова в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала Юлия Меньшова – российская актриса театра и кино, театральный режиссер, телепродюсер, телеведущая, умеющая "сделать правильный перевод самой себя" и мечтающая вести передачу о людях в своей стране.


"Мне кажется, что смысл жизни в том, чтобы приумножить любовь здесь, на Земле", – говорит она.

По мнению Юлии, "единственный способ жить – быть бесстрашным".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Юлией Меньшовой

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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