"Заповедник 142": В России растет волатильность. МИД посылает Европу. Индиана Трамп. Мультсатира

В воскресенье, 25 октября, проект "Заповедник" представил новую, 142-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:



1. Песков, Собянин, Мишустин, Володин, Матвиенко и Золотов отчитываются перед Путиным о происходящем в России.

2. Соловьев, Киселев, Симоньян, Скабеева, Захарова, Песков, Лавров, Меркель, Курц, Макрон, Дуда и Джонсон поют шансон о ЕС и МИДе.

3. Трамп, Меланья, Помпео и Байден в предвыборных приключениях по мотивам "Индианы Джонса".



Инфоповоды:



– Согласно обновленному демографическому прогнозу правительства России население страны будет сокращаться и к 2024 году уменьшиться на 1,2 млн человек.

– Министр Мантуров, заявил, что падение рубля – это "превосходно". А Д. Песков объяснил все происходящее "двусторонней волатильностью".

– Росстат полностью пересмотрел показатели промышленного производства за 2020 год. Согласно новому отчету, вместо спада производства почти во всех секторах наблюдается рост.

– Сергей Лавров высказался об отношениях России и ЕС, заявив: "Наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться". "Так тому и быть, если они этого хотят", - подчеркнул Лавров.

– До президентских выборов в США осталось меньше двух недель.



Все выпуски "Заповедника" (DW)