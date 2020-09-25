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NEWSru.co.il :: Досуг25 сентября 2020 г., 07:02

"Судьба – псевдоним таланта". Дмитрий Быков в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Судьба – псевдоним таланта". Дмитрий Быков в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал журналист, поэт, писатель и преподаватель литературы Дмитрий Быков, определяющий смысл жизни так: "Добавить немножко непоследовательной человечности в последовательно бесчеловечный мир".


Вера, по словам Быкова, "это ощущение, что ты не один". И далее: "Считайте, что вера – это такая болезнь или особое состояние души. И для того, чтобы в этом состоянии не заблудиться, очень нужен посредник (религия)".

Самый большой грех, по его мнению, – радоваться чужому несчастью. "Самое важное качество человека – сострадание, умение переживать чужое страдание".

Говоря о своей педагогической работе, Быков произносит: "Полезно быть на глазах у детей... Они не дают уж слишком явно сподличать".

По определению Дмитрия Быкова, "судьба – это псевдоним таланта".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Дмитрием Быковым

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.


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