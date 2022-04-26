Кабаре-квартет MozART Group приезжает в Израиль

В мае в Израиль приезжает один из самых популярных струнных квартетов Польши, всемирно известный кабаре-квартет - MozART Group.

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Волшебники блестящих юмористических музыкальных миниатюр, для которых Моцарт является самым великим и главным учителем не только в сфере традиционного классического исполнительства, но и по части остроумной музыкальной шутки представят израильским меломанам новую программу - "Mozart comes to town".

MozART Group – это фантазия, безграничный океан юмора и неисчерпаемый поток музыкальных шуток, понятных всем и каждому. Это действо, не ограниченное никакими классическими канонами, в котором для создания уникальной миниатюры и хорошего настроения зрителей все средства хороши - от чечетки и "лунной" походки Майкла Джексона, до сражения на смычках и музицирования на дулах пистолетов.

Идея создать кабаре-квартет пришла Филиппу Яслару, который с детства мечтал стать, как и его отец, артистом музыкального кабаре - очень популярного в Польше жанра. Польское кабаре - это не то, что мы привыкли понимать под этим словом: здесь нет девиц, грациозно выполняющих па ногами, это - смешение театрального действа с выступлением юмористов, очень похожее на выступления команд КВН, если откинуть соревновательную часть и добавить побольше музыкальной и юмористической. Насколько популярна игра КВН среди русскоязычного населения планеты, настолько популярны и кабаре в Польше.

Как и полагается, в составе MozART Group четыре исполнителя - Филипп Яслар (первая скрипка), Михал Сикорски (вторая скрипка), Павел Ковалук (альт), Болек Блазтсик (виолончель). Внешне участники коллектива ни чем не противоречат образу классических музыкантов, они появляются на сцене, одетые в элегантные и строгие фраки, полностью готовые к исполнению классической музыки. Однако, как только начинается действие, зрителям становится понятно, что они стали свидетелями совершенно нетривиального подхода к музыкальному исполнительству.

Все четверо получили блестящее классическое музыкальное профессиональное образование в престижных Академиях музыки Варшавы и Лодзи, но они решили посвятить себя музыкальным экспериментам и юмору. Так родился MozART Group - уникальный всемирно известный кабаре-квартет, где музыка, а не слово, являются источником радости и смеха.

Свои первые эксперименты с классической музыкой - короткие музыкальные шутки - Филипп Яслар со своей командой представил в 1995 году на телевидении, после чего ансамбль тут же привлек внимание любителей музыки. Затем в 1997 году последовал первый дебют на конкурсе молодых польских кабаре PAKA в Кракове. В том же году они представили свою первую программу кабаре под названием "Моцарт жив", и с тех пор их концерты расписаны на несколько лет вперед, а география их гастролей постоянно расширяется, как и растет количество наград за участие в престижных конкурсах и фестивалях сатиры и юмора. Квартет концертирует по всей Европе, Северной и Южной Америке и Азии. В творческой копилке музыкантов шоу с участием легендарного Бобби Макферрина, выдающегося скрипача Григория Жислина и великолепного польского мима Ирека Кросного. Не случайно MozART Group часто приглашают выступать в крупнейших и престижнейших мировых залах и фестивалях.

Знаковым в творчестве квартета стал 2011 год. В течение семи месяцев MozART Group посетил 4 континента, 24 страны, дал более 150 эксклюзивных шоу. Кабаре-квартет дебютировал в Королевстве Бахрейн, Латвии, Турции, Мексики, Коста-Рика, USA, Эстонии, Словакии, Португалии и Франции. В октябре 2012 года MozART Group впервые выступил в Москве, а в декабре 2013 года также впервые посетил с гастролями Китай, с большим успехом выступив в Пекине, в Шанхае и еще шести других городах. 2013 год успешно завершился концертами в лучших концертных залах крупнейших городов Германии - Гамбурге, Мюнхене, Гастейг Тонхалле, Дюссельдорфе.

География гастролей знаменитого квартета невероятно обширна, но среди многочисленных выступление по Европе есть особенно знаковые. В декабре 2021 году в Театре Бобино на Монпарнасе состоялось их 150-ое представление в Париже, которое ознаменовало, что MozART Group дала самое большое количество концертов в столице Франции среди польских артистов. В Израиле квартер MozART Group выступал в 2016 году с большим успехом.

Выступления неповторимых музыкальных комиков, классических шутников и экспериментаторов всегда остроумны, непосредственны и непредсказуемы.

Такому не учат в музыкальном училище и консерватории. MozART Group отличает фантастическое владение исполнительской техникой игры на струнных инструментах не только в привычном ее виде, но и изумительный юмор в самых разнообразных формах звукообразования посредством нетрадиционного использования музыкального инструмента, его частей, смычка и других подручных средств. Ничто не чуждо молодым талантливым людям. В их исполнении битбокс, чечетка и самые разнообразные шумовые эффекты на фоне классической мелодии звучат очень органично, естественным образом вплетаясь в музыкальную ткань. Чего только стоит игра смычком на ... пюпитре.

Использование музыкантами самого разнообразного реквизита от бутылок до пистолетов и теннисных ракеток, не имеющих, казалось бы, к музыке никакого отношения, на самом деле опровергает все наши устоявшиеся представления о том, что такое музыкальный инструмент, и какой предмет таковым не является.

Каждый номер музыканты превращают в искрометное, наполненное юмором и множеством звуковых акустических эффектов шоу, театральную миниатюру, зарисовку. Кроме того, все четверо обладают недюжинным вокальным талантом, который очень ярко и с большим юмором используют во время своего выступления.

Выступления MozART Group - это именно представления, а не просто концерты классического квартета, это великолепное шоу, составленное из юмористических музыкальных зарисовок, которые никого не оставят равнодушным. Музыкальный сплав из мелодий Моцарта, Битлз, главной темы блокбастера "Миссия невыполнима", Бетховенского "стука судьбы в дверь" и "Застольной" Верди, не столько удивит неожиданным попурри, а, скорее наоборот, подскажет, что нет ничего невозможного и не сочетаемого, если отнестись ко всему с юмором.

Новая программа "Mozart comes to town" - это хиты классической музыки в новом звучании, в самых невероятных и непредсказуемых формах инструментального виртуозного музицирования, но от того не менее прекрасные и узнаваемые.

По материалам PR-агентства