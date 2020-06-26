"Успех – коварное мерило". Константин Райкин в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Константин Райкин – актер, режиссер, педагог, руководитель московского театра "Сатирикон". Самое важное качество человека по его мнению – способность задавать вопросы.

"Если бы перед вами стоял кто-то, кто знает ответы на все вопросы, быть может Бог, какой вопрос вы бы ему задали?" "Может быть я бы ничего у него и не спросил. Эти вопросы нужны мне, чтобы я сам на них отвечал".

Прозвучали вопросы от японской девочки.

– Ответь одним словом, о чем ты думаешь все свои годы?

– Жизнь.

– Назови одним словом свою жизнь.

– Театр.

Мальчик из Ижевска попросил: "Скажи одним словом, что такое детство". "Это Бог", – ответил Райкин. Позже: "И любовь – это Бог".

По словам Константина Райкина, "успех – очень опасное, очень коварное мерило, очень двоякое, очень обманчивое... и, вместе с тем, необходимое".

Отвечая на вопрос "Зачем люди носят маски?" применительно к представителям актерской профессии, Райкин говорит: "Актеры – люди прозрачные, у них всё белыми нитками. Они не умеют врать... Часть профессии – искренность, подлинность. Поэтому, когда врёт, это видно всегда. Это всегда беспомощно, фальшиво".

Если бы у него была в руках волшебная палочка с правом на три любые желания, он бы "прибавил всем людям три качества: любви, ума и совести". "И было бы всё в порядке".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Константином Райкиным

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