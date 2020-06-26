Иерусалим:
19 - 32°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
26 - 37°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг26 июня 2020 г., 07:21

"Успех – коварное мерило". Константин Райкин в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Успех – коварное мерило". Константин Райкин в передаче "Детский недетский вопрос" Константин Райкин и Дмитрий Брикман в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Константин Райкин – актер, режиссер, педагог, руководитель московского театра "Сатирикон". Самое важное качество человека по его мнению – способность задавать вопросы.

"Если бы перед вами стоял кто-то, кто знает ответы на все вопросы, быть может Бог, какой вопрос вы бы ему задали?" "Может быть я бы ничего у него и не спросил. Эти вопросы нужны мне, чтобы я сам на них отвечал".

Прозвучали вопросы от японской девочки.
– Ответь одним словом, о чем ты думаешь все свои годы?
– Жизнь.
– Назови одним словом свою жизнь.
– Театр.


Мальчик из Ижевска попросил: "Скажи одним словом, что такое детство". "Это Бог", – ответил Райкин. Позже: "И любовь – это Бог".

По словам Константина Райкина, "успех – очень опасное, очень коварное мерило, очень двоякое, очень обманчивое... и, вместе с тем, необходимое".

Отвечая на вопрос "Зачем люди носят маски?" применительно к представителям актерской профессии, Райкин говорит: "Актеры – люди прозрачные, у них всё белыми нитками. Они не умеют врать... Часть профессии – искренность, подлинность. Поэтому, когда врёт, это видно всегда. Это всегда беспомощно, фальшиво".

Если бы у него была в руках волшебная палочка с правом на три любые желания, он бы "прибавил всем людям три качества: любви, ума и совести". "И было бы всё в порядке".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Константином Райкиным

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"


Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Досуг // 19 июня 2020
"Я человек радостный". Археолог Алла Нагорская в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 12 июня 2020
"Мне уютно жить в собственной шкуре". Владимир Познер в передаче "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 05 июня 2020
"Взрослость – не синоним скучности". Виктор Шендерович в программе "Детские недетские вопросы"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:02 "Судьба – псевдоним таланта". Дмитрий Быков в программе "Детский недетский вопрос"
10:01 "Течет родник": накануне Судного дня вышел клип Gefilte Drive на иврите
09:36 Лен Блаватник продает свою долю в канале Кнессета, спортивном и детском каналах
13:03 Кинематографисты Израиля и Абу-Даби договорились о проведении регионального кинофестиваля
08:29 "Эмми" за лучшую телевизионную драму получил сериал "Наследники"
20:09 "Заповедник 137": Как Лукашенко к Путину ездил. Жесткий ответ Европы. Новости нашей общаги. Мультсатира
16:41 Авторы популярного израильского сериала "Фауда" сообщили о съемках четвертого сезона
12:20 Знаменитый трехцветный кот Нарния стал участником модного шоу
07:35 Финальная песенка и бессмертие человечества. Юлий Ким в программе "Детский недетский вопрос"
09:47 Новые спектакли театра Гешер – сразу после карантина
...