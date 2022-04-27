"Просто такая сильная любовь": "Звери" в Израиле – одного концерта мало

После нескольких переносов концертов, связанных с пандемией, поколенческая группа "Звери" все-таки приезжает в Израиль. Билеты на заявленное ранее единственное выступление команды были сметены еще до пандемии, и для того, чтобы удовлетворить всех желающих "по-зверски" оторваться на выступлении любимой группы организаторам пришлось объявлять дополнительное представление. Теперь уже два юбилейных концерта "Зверей", посвященных двадцатилетию группы, пройдут 13 и 14 мая в Тель-Авиве, в клубе "Ридинг 3".

– Приобрести билеты на концерт группы "Звери"

В течение уже двух десятилетий нового тысячелетия группа "Звери" остается одним из самых востребованных и гастролирующих музыкальных коллективов. Поначалу о ней говорили, как о группе для тинэйджеров, но очень скоро команда убедительно доказала, что ее музыка куда взрослее, глубже и универсальнее. Являясь порождением века XXI-го, группа, безусловно, развивалась нетипично для российского рок-н-ролла – скорее по законам шоу-бизнеса, нежели вне его, не ограничивая себя жесткими рамками альтернативной и независимой молодежной субкультуры. Тем не менее, "Звери" 9 раз становились "Лучшей рок-группой года" по версии "Муз-ТВ". Их песни наизусть знают и любят миллионы. Многие из них вошли в саундреки к значимым кинофильмам, видеоролики группы стали одними из самых популярных в Сети и на музыкальных каналах, а строфы Ромы Зверя разошлись на цитаты. Группа настолько востребована, что билеты на ее концерты разлетаются за несколько минут. Тоже самое произошло и в Израиле – на заявленное заранее единственное представление "Зверей" билетов всем желающим не хватило. Организаторам приезда группы в Израиль пришлось в срочном порядке договариваться о дополнительном выступлении. Теперь, к счастью, концертов будет два – 13 и 14 мая, в пятницу и субботу, в 21.00, в клубе "Ридинг 3" в Тель-Авиве.

"Районы-кварталы", "Напитки покрепче", "До скорой встречи" – названия этих и других песен Ромы Зверя стали культурным кодом для целого поколения уже нового тысячелетия. Именно эти и другие суперхиты группы израильские фанаты группы услышат на двух концертах в Тель-Авиве.

На абсолютно новый уровень группа вышла, приняв участие в фильме "Лето" Кирилла Серебренникова. После множества игровых и популярных клипов "Зверей" Роман Билык (настоящее имя Ромы Зверя) сыграл большую драматическую роль лидера знаменитой питерской группы "Зоопарк". Картина рассказывает о дружбе легендарных Майка Науменко и Виктора Цоя, о становлении российского рок-н-ролла образца "ленинградской" школы 1980-х годов. "Лето" вошло в программу Каннского кинофестиваля и вызвало массу положительных отзывов от жюри и зрителей. Кроме того, Рома Зверь и гитарист "Зверей" Герман Осипов получили награду "Cannes Soundtrack", как музыкальные продюсеры фильма.

Как и для многих, мерилом чести, достоинства и самостоятельности группы и ее лидера стали последние события, четко разделившие мир на сторонников зла и добра. "Звери" не стали пережидать и отмалчиваться, а сразу открыто выразили свою гражданскую позицию по поводу происходящего. "Группа "Звери" против войны! – говорится в официальном заявлении коллектива на официальной странице команды в "Фейсбуке". - Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно быстрее прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров". Скорее всего, в нынешней ситуации молчание, даже очень красноречивое, было бы куда более безопасным, но "Звери" не могли мириться с неопределенностью, нависшей над репутацией группы, и, чтобы и дальше честно смотреть в глаза своему слушателю, сделали это важное и, безусловно, смелое заявление.

Несколько раз переносимый, но теперь все-таки предстоящий в мае 2022-го приезд "Зверей" в Израиль – первый после триумфального показа по всему миру, включая Иерусалимский кинофестиваль, картины Кирилла Серебрянникова "Лето", за саундтрек к которой группа, как уже говорилось, получила специальный приз Каннского кинофестиваля, а также Международную кинематографическую премию "Восток – Запад. Золотая арка". Сам же Рома Зверь был удостоен премии "Ника" в номинации "Открытие года" за исполнение роли Майка Науменко – одной из трех главных в фильме.

Сейчас "Звери" вновь отправились по свету "раздавать долги", оставшиеся после заявленных, но не состоявшихся из-за пандемии представлений. Одним из таких мест на карте стал Тель-Авив, где 13 и 14 мая "Звери" дадут-таки долгожданные концерты. Рома Зверь и сотоварищи приготовили своим старым фанатам, любящим их еще с нулевых, и новым поклонникам большое двухчасовое шоу, которое будет насыщено как хитами всех лет "зверской" творческой деятельности, так и самым свежим песенным материалом. Обязательно прозвучат "Все, что касается", "Брюнетки и блондинки", "Дожди-пистолеты", "Просто такая сильная любовь", "Для тебя", "Маленькая С", "До скорой встречи!" и многие-многие другие песни, ставшие знаковыми для целого поколения. Кого-то этот концерт погрузит в атмосферу бесшабашной юности, кого-то удивит зрелостью мыслей, мелодий и ритмов. А так как концерт пройдет в клубе с танцполом, у всех желающих будет прекрасная возможность потанцевать – в паре, всем вместе или в гордом одиночестве. Для каждого, купившего билет, найдется подходящая песня.

По материалам PR-агентства Sofia Nimelstein PR & Consulting