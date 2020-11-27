"В какое время ни родись, обязательно вляпаешься". Тимур Шаов в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Тимур Шаов – поэт, сатирик, автор и исполнитель песен, по-прежнему летающий во сне, причем высоко. "Хотя, – признается он, – как всякий равнинный горец, боюсь высоты".

Отвечая на детский вопрос "Кто для тебя Такой человек?", Шаов первым произносит имя актера, режиссера и литератора Вениамина Смехова, который не только был гостем нашей прошлой передачи, но и назвал Тимура Шаова "родным и очень дорогим" человеком, "остроумцем и философом", отметив его талант и творческую смелость (об этом разговоре на момент записи передачи наш собеседник не знал).

Пошлость, по мнению Шаова, – "банальность, которая рядится в одежду чего-то возвышенного".

Долго рассуждая о том, в какую эпоху хотелось бы пожить, Тимур приходит к неутешительному выводу: "В какое время ни родись, обязательно вляпаешься".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Тимуром Шаовым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.