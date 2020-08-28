"Бог – универсальная отмычка". Юлия Латынина в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала Юлия Латынина – писатель, публицист, обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" и "Новой газеты".

"Бог – это способ очень архаического человека объяснить всё непонятное, что происходит на свете. Эта такая универсальная отмычка", – говорит она. И далее: "Представление о Боге, который является уникальным и единственным, и приносить жертвы которому можно только в Иерусалиме, и делать это могут только люди, которые являются потомками Аарона, – это самая крутая естественная монополия, которая когда-либо была изобретена человечеством".

Когда разговор заходит о Христе, Латынина заявляет: "Я, как Иванушка Бездомный, считаю, что Иисус существовал, но был очень плохим человеком... Это был совершенно конкретный исторический персонаж, это был воинствующий, иудейский, милленаристский пророк".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Юлией Латыниной

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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