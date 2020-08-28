"Бог – универсальная отмычка". Юлия Латынина в программе "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стала Юлия Латынина – писатель, публицист, обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" и "Новой газеты".
"Бог – это способ очень архаического человека объяснить всё непонятное, что происходит на свете. Эта такая универсальная отмычка", – говорит она. И далее: "Представление о Боге, который является уникальным и единственным, и приносить жертвы которому можно только в Иерусалиме, и делать это могут только люди, которые являются потомками Аарона, – это самая крутая естественная монополия, которая когда-либо была изобретена человечеством".
Когда разговор заходит о Христе, Латынина заявляет: "Я, как Иванушка Бездомный, считаю, что Иисус существовал, но был очень плохим человеком... Это был совершенно конкретный исторический персонаж, это был воинствующий, иудейский, милленаристский пророк".
Во время интервью Юлия Латынина неоднократно по памяти цитирует фрагменты библейских текстов на иврите (в частности, она с незначительными сокращениями цитирует 8-ю главу книги "Шмуэль Алеф", "Первой книги Царств", которую называет своей любимой главой в ТАНАХе). Хотя на современном иврите Юлия не говорит. "Я много занимаюсь историей монотеизма. Как я могу это делать без иврита?" – объясняет она свое увлечение древнееврейским языком.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Юлией Латыниной
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.
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