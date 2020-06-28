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NEWSru.co.il :: Досуг28 июня 2020 г., 20:10

"Заповедник 129": Путин навсегда. Фантастический Трамп. Лукашенко 3%. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 129": Путин навсегда. Фантастический Трамп. Лукашенко 3%. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 129-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Путин, Володин, Захарова, Соловьев и Лавров с песней о всенародном голосовании.
2. Трамп, его жена и Майк Помпео в нашем сюжете "Магазин на диване" представляют покупателям модель нового усовершенствованного президента.
3. Путин, Лавров, Трамп, Макрон и Меркель в театральном сюжете о Лукашенко и его оппозиции.

Инфоповоды:
– 1 июля в России состоится голосование по поправкам в Конституцию.
– На фоне продолжающихся беспорядков в США президент Трамп начал активную президентскую кампанию по переизбранию.
– В Беларуси арестован один из кандидатов в президенты В. Бабарико, много лет возглавлявший дочерний банк Газпрома. Лукашенко заявил о срыве готовящегося майдана и сказал, что за данным кандидатом стоят заграничные кукловоды.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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