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NEWSru.co.il :: Досуг29 мая 2020 г., 07:04

"Влюбляюсь в каждого героя". Алла Гаврилова в передаче "Детский недетский вопрос"

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Алла Гаврилова Алла Гаврилова и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала Алла Гаврилова – журналистка сайта NEWSru.co.il, признавшаяся, что в той или иной степени влюбляется в каждого героя, о котором пишет. "Даже если он мне крайне несимпатичен".

Это была первая передача, записанная в студии после нескольких месяцев вынужденного перерыва в связи с общим карантином. Собеседнице ведущего в этот период, по ее словам, прежде всего не хватало леса и живой музыки. "Искусство – это доказательство существования Бога", – говорит она.

В ходе передачи прозвучал вопрос 10-летнего израильского мальчика "Что такое "интеллигент"?" "Интеллигент – это такое понятие, которое используют только носители русского языка, потому что они все в некотором роде этим словом травмированы... Потому что это кто-то, кем мы должны быть... Интеллигент – это человек, который хочет думать сам, стремится к тому, чтобы хотя бы казаться самостоятельно думающей единицей", – таким был ответ.


Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Аллой Гавриловой

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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