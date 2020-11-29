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NEWSru.co.il :: Досуг29 ноября 2020 г., 19:06

"Заповедник 147": Охотники за иноагентами. Нетаниягу на ярмарке вакцин. Трамп теряет трон. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 147": Охотники за иноагентами. Нетаниягу на ярмарке вакцин. Трамп теряет трон. Мультсатира

В воскресенье, 29 ноября, проект "Заповедник" представил новую, 147-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Путин, Володин и Золотов, Матвиенко, Медведев, Песков и Навальный в сюжете об охотниках за иноагентами.
2. Путин, Меркель, Трамп, Джонсон, Эрдоган, Си, Макрон, Зеленский, Дуда и Нетаньягу в сюжете о базаре, на котором разные страны продают еще не существующие вакцины.
3. Трамп, Помпео, Иванка и Меланья Трамп, Байден, Макрон и Меркель о том, как Трамп приготовился к передаче власти, но собирается еще побороться.

Инфоповоды:
– В Госдуму внесена целая серия "запретительных" законопроектов: в частности, о возможности признавать "иноагентами" физических лиц, о приравнивании очереди к одиночному пикету к массовому митингу, об увеличении штрафов за неповиновение полиции и незаконную агитацию и другие.
– Компания Pfizer заявила о том, что ее вакцина против нового коронавируса показала 90%-ую эффективность. Компания Moderna заявила об эффективности в 94,5%. Разработчики российского "Спутника V" сначала заявили об эффективности в 92%, а потом исправили ее на 95%.
– Трамп заявил, что фармкомпании умышленно объявили о создании вакцины после выборов, а не до них.
– Трамп распорядился начать передачу власти Байдену и заявил, что не верит в честность выборов и будет их оспаривать дальше.
– В Берлине прошла демонстрация против карантинных ограничений. Во время разгона протестующих полиция применила водометы.
– В Париже при разгоне манифестации против закона "О глобальной безопасности" также был применен водомет.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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