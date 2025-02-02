Суд в Париже потребовал от "русско-израильского" арт-дилера вернуть картины за €200 млн

После многолетних разбирательств Парижский суд передал семье Утмана Хатыба 135 картин, оцениваемых в 200 миллионов евро. На этом конфликт семьи с израильтянином Мозесом Фришем не закончен, отмечает ArtNet.

В 2020 году арт-дилер Ицхак Заруг, владелец галереи в Висбадене, подписал соглашение с Мозесом Фришем и Утманом Хатыбом о разделе коллекции русского авангарда, насчитывавшей 1800 работ. Долгое время произведения оставались под арестом из-за подозрений в подделке. После пятилетнего расследования немецкие эксперты так и не смогли однозначно подтвердить их статус. В результате суд Висбадена снял обвинения с Заруга в создании сети фальсификаторов, хотя признал его виновным в подделке документов о происхождении картин. После завершения разбирательства коллекция была возвращена владельцу, и стороны договорились о разделе имущества: Хатыбу досталось 871 произведение.

Несмотря на видимое мирное соглашение, вскоре между бывшими партнерами снова началась борьба за картины. Хатыб утверждает, что Фриш незаконно присвоил часть его работ и начал их распродажу. В 2023 году суд во Франкфурте постановил арестовать принадлежащие Фришу произведения в качестве меры предосторожности, в Париже были конфискованы 135 картин, оцененных независимой фирмой Doerr Dallas Valuations в 200 миллионов евро. Эти работы, как заявила семья Хатыб, были украдены из хранилища в Германии в 2019 году.

Параллельно с судебными разбирательствами часть произведений, по утверждению Хатыбов, уже была продана через израильский аукционный дом Hammersite. В марте 2024 года, как полагают Хатыбы, площадка перешла под контроль приближенных Фриша и его делового партнера Оливии Амар. Это обстоятельство может усложнить процесс возврата работ.

Ситуация вокруг Мозеса Фриша остается одной из ключевых тем в этом деле. В судебных документах он упоминается как "осужденный российско-израильский преступник". Несмотря на это, Фриш продолжает отстаивать свои права на картины, заявляя, что все сделки были законными. В Париже его сторона подала иск против Хатыба, требуя возврата произведений и компенсации в 30 миллионов евро. Суд отклонил требования и постановил, что картины были незаконно присвоены Фришем, который затем начал их распродажу.

Фриш, Амар и владелица парижской компании ArtAnalysis Лоретт Томас настаивали на том, что картины принадлежат им. Они подали 15 судебных жалоб, все они были отклонены, суд обязал их возместить Хатыбам расходы на разбирательства.

Мозес Фриш – российско-израильский арт-дилер, известный своей причастностью к скандалам, связанным с продажами незаконно вывезенных артефактов и с подделками произведений искусства. Как писал "Коммерсант", в 1993 году он был задержан за попытку ввоза в Россию более тонны кокаина под видом консервов, за что впоследствии был осужден окружным судом Тель-Авива и Яффо на 18 лет лишения свободы, но уже в ноябре 1994 года отпущен на свободу.

Иск на €30 млн, поданный против Утмана Хатыба, был инициирован Лоретт Томас, владелицей парижской компании ArtAnalysis, совместно с Мозесом Фришем и коллекционером Оливией Амар. Они требовали возврата 135 картин, которые, по их утверждению, принадлежали им, а также компенсации в размере €29,3 млн и оплаты судебных издержек. Однако парижский суд отклонил их требования и постановил вернуть картины семье Хатыб.

Вместе с Ицхаком Заругом, владельцем галереи SMZ в Висбадене, и его партнером Моэзой бен Хазазом, он был обвинен в продаже поддельных работ, приписываемых таким художникам, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Алексей Явленский и Наталья Гончарова. Общая сумма продаж фальшивок составила около €11 млн, из которых прибыль составила от €1 млн до €2 млн.

В 2018 году суд Висбадена приговорил Ицхака Заруга к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения за подделку и создание организованной преступной группы, занимавшейся производством и сбытом фальшивых произведений искусства. Учитывая, что Заруг уже провел в заключении более трех лет на момент вынесения приговора, он просто был освобожден в зале суда.

Тем временем семья Хатыбов продолжает добиваться возвращения оставшихся произведений. В своем заявлении сын коллекционера Кастро Хатыб подчеркнул, что их борьба не окончена.

Вопрос подлинности русского авангарда остается открытым: рынок насыщен подделками, и даже крупные музеи, такие как Музей Людвига в Кёльне, были вынуждены пересматривать происхождение собственных экспонатов. Теперь Хатыбы надеются, что после судебных решений они смогут не только вернуть коллекцию, но и добиться полной компенсации ущерба.