"Заповедник 134": Кто отравил Навального? Сборы Лукашенко падают. Мультсатира

В воскресенье, 30 августа, создатели проекта "Заповедник" вышли из отпуска и представили новую, 134-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новом выпуске:

1. Лукашенко, Путин, Меркель и другие в сказке по мотивам "Тараканище" – о Лукашенко с автоматом, Беларуси и протестах.

2. Песков, Матвиенко, Золотов, Симоньян, Соловьев и Сечин в сюжете о Холмсе-Путине, который расследует отравление Навального.

3. Путин, Лукашенко, Шойгу, Меркель и другие на съемках фильма о бессменном президенте Беларуси.



Инфоповоды:

– В Беларуси продолжаются массовые акции протеста, возникшие после президентских выборов 9 августа, на которых по официальным данным победил Александр Лукашенко.

– Врачи немецкой клиники "Шаритэ" заявили о признаках отравления у срочно доставленного из Омска Алексея Навального. По заявлениям пресс-секретаря президента РФ Пескова, власти РФ не считают, что на Навального было совершено покушение и не видят повода для расследования.

– 23 августа в Минске прошла самая массовая в истории Беларуси мирная акция протеста, в ходе которой протестующие подошли к резиденции президента, оцепленной войсками. Позднее правительственные СМИ показали кадры, на которых Лукашенко на вертолете прилетает в резиденцию с автоматом в руках.



Все выпуски "Заповедника" (DW)