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NEWSru.co.il :: Досуг30 августа 2020 г., 20:06

"Заповедник 134": Кто отравил Навального? Сборы Лукашенко падают. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 134": Кто отравил Навального? Сборы Лукашенко падают. Мультсатира

В воскресенье, 30 августа, создатели проекта "Заповедник" вышли из отпуска и представили новую, 134-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новом выпуске:
1. Лукашенко, Путин, Меркель и другие в сказке по мотивам "Тараканище" – о Лукашенко с автоматом, Беларуси и протестах.
2. Песков, Матвиенко, Золотов, Симоньян, Соловьев и Сечин в сюжете о Холмсе-Путине, который расследует отравление Навального.
3. Путин, Лукашенко, Шойгу, Меркель и другие на съемках фильма о бессменном президенте Беларуси.

Инфоповоды:
– В Беларуси продолжаются массовые акции протеста, возникшие после президентских выборов 9 августа, на которых по официальным данным победил Александр Лукашенко.
– Врачи немецкой клиники "Шаритэ" заявили о признаках отравления у срочно доставленного из Омска Алексея Навального. По заявлениям пресс-секретаря президента РФ Пескова, власти РФ не считают, что на Навального было совершено покушение и не видят повода для расследования.
– 23 августа в Минске прошла самая массовая в истории Беларуси мирная акция протеста, в ходе которой протестующие подошли к резиденции президента, оцепленной войсками. Позднее правительственные СМИ показали кадры, на которых Лукашенко на вертолете прилетает в резиденцию с автоматом в руках.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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