"Я – это все мои ошибки". Миша Брикман в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Миша Брикман – программист, сын автора и ведущего программы "Детский недетский вопрос", многие вопросы которого легли в ее основу. Среди прочих ему пришлось отвечать и на те вопросы, который он сам задавал в детстве.

На вопрос "Кто я?" он отвечает: "Я – это все ошибки, которые я сделал в своей жизни... В конце концов, я – это мой опыт".

Миша в последнее время, помимо основной работы, преподает в школе. Мальчик 13 лет спросил: "Зачем учиться в школе?" Ответ: "Не для знаний... Чтобы понять, что всё, что ты знаешь, может быть неправдой. Чтобы всё время спрашивать и понимать, что ты знаешь не всё". Миша говорит, что самому ему ближе всего модель "проектальной" школы, где можно "дать задачу, дать проблему, дать почувствовать, как решать", но не навязывать единственно правильное решение.

Ребенку он подарил бы умение задавать вопросы.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Мишей Брикманом. 2020 год

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Мишей Брикманом. 2012 год

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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