"Заповедник 125": Готовим с Трампом. Дистанционное обнуление. Конец открытому небу. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 125-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Трамп, Байден, Зеленский и Порошенко в нашем кулинарном сюжете о правильном поджаривании оппонентов.

2. Володин, Матвиенко, Мишустин, Памфилова, Захарова, Путин и Терешкова в фильме "Star trek": капитан корабля "Сюрпрайз" пересекает последний рубеж Конституции Российской Федерации.

3. Путин, Трамп и Си Цзиньпин предстают перед нами в стихотворении о разрыве Договора по открытому небу.



Инфоповоды:

– В Украине были опубликованы аудиозаписи телефонных переговоров. На этих аудиозаписях человек с голосом Байдена обещает человеку с голосом Порошенко кредитные гарантии на миллиард долларов в обмен на увольнение Генпрокурора.

– Путин подписал поправки к закону о выборах, позволяющие вводить дистанционное голосование (в том числе и электронное) на выборах любого уровня.

– Председатель ЦИК Памфилова сообщила о готовности нескольких регионов ввести электронное голосование на голосовании по поправкам в Конституцию.

– США сообщили о выходе из Договора по открытому небу, который позволял странам-участницам совершать облеты территории друг друга с целью контроля военной деятельности. Свой выход из договора США объяснили нарушениями со стороны России.



Все выпуски "Заповедника" (DW)