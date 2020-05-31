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NEWSru.co.il :: Досуг31 мая 2020 г., 19:57

"Заповедник 125": Готовим с Трампом. Дистанционное обнуление. Конец открытому небу. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 125": Готовим с Трампом. Дистанционное обнуление. Конец открытому небу. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 125-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Трамп, Байден, Зеленский и Порошенко в нашем кулинарном сюжете о правильном поджаривании оппонентов.
2. Володин, Матвиенко, Мишустин, Памфилова, Захарова, Путин и Терешкова в фильме "Star trek": капитан корабля "Сюрпрайз" пересекает последний рубеж Конституции Российской Федерации.
3. Путин, Трамп и Си Цзиньпин предстают перед нами в стихотворении о разрыве Договора по открытому небу.

Инфоповоды:
– В Украине были опубликованы аудиозаписи телефонных переговоров. На этих аудиозаписях человек с голосом Байдена обещает человеку с голосом Порошенко кредитные гарантии на миллиард долларов в обмен на увольнение Генпрокурора.
– Путин подписал поправки к закону о выборах, позволяющие вводить дистанционное голосование (в том числе и электронное) на выборах любого уровня.
– Председатель ЦИК Памфилова сообщила о готовности нескольких регионов ввести электронное голосование на голосовании по поправкам в Конституцию.
– США сообщили о выходе из Договора по открытому небу, который позволял странам-участницам совершать облеты территории друг друга с целью контроля военной деятельности. Свой выход из договора США объяснили нарушениями со стороны России.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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