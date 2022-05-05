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Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
29 - 39°
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Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
29 - 39°
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    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    23:26 После теракта в Эльаде ЦАХАЛ продлил блокаду палестинских районов в Иудее и Самарии
    22:56 По словам свидетеля, полицейский находился рядом с террористом, но не выстрелил. Полиция это опровергла
    21:54 Теракт в Эльаде: один из пострадавших получил ранение в схватке с террористом
    20:49 Теракт в Эльаде: три человека убиты и еще четверо ранены
    20:35 Вакф объявил о прекращении контактов с полицией Израиля
    19:00 В Иерусалиме проходит церемония награждения лауреатов Премии Израиля
    18:36 Reuters: в Буче находились спецназовцы подразделения "Витязь" и псковские десантники
    18:06 Самолет "Эль-Аля" не принял участие в воздушном параде из-за трудового конфликта в компании
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