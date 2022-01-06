adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
28 - 42°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.455 ₪ 3.5 ₪
Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
28 - 42°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    adv_11 ar_right_wwh
    adv_12 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    23:09 С 9 января в школах и детских садах прекращают действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс"
    21:27 Умер режиссер "Последнего киносеанса" и "Бумажной луны" Питер Богданович
    20:51 51% израильтян считают судебную систему страны коррумпированной
    20:47 "Кан-11": через две недели более миллиона израильтян будут болеть или будут заражены COVID-19
    18:04 МИД Израиля рекомендовал воздержаться от поездок в Казахстан
    17:24 Ливанские СМИ сообщили о стрельбе со стороны Израиля. Комментарии
    17:00 Полиция арестовала двух подозреваемых по делу о гибели 4-летнего ребенка от шальной пули
    16:37 Вертолет ЦАХАЛа совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности
    adv_13 ar_right_2
    adv_14 ar_right_3
    adv_15 ar_right_4
    adv_16 ar_right_5