Умер Диего Марадона

Один из величайших футболистов в истории игры Диего Марадона умер поле остановки сердца в возрасте 60 лет, сообщает Marca со ссылкой на газету Clarin. Информация подтверждена и другими источниками, в частности аргентинским телеканалом TN.

Свой 60-летний юбилей Марадона встретил в больнице, куда был доставлен для обследования. Позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге, и 12 ноября его выписали из клиники.

Диего Марадона. Фотогалерея

Диего Марадона родился 30 октября 1960 года в городе Ланус, в провинции Буэнос-Айрес, Аргентина. С раннего детства играл в футбол. В своей книге Диего писал, что стал профессионалом уже в первых классах школы, так как играл за приглашавшие его команды. Ему не было 16-ти, когда он впервые принял участие в юношеском чемпионате Аргентины, а в следующем году впервые сыграл за сборную Аргентины, стал постоянным игроком молодежной сборной страны, выигравшей чемпионат мира. В то время он выступал за клуб "Архентинос Хуниорс".

К началу 80-х Марадона был лучшим бомбардиром Аргентины и одним из самых высокооплачиваемых футболистов в своей стране. В 1982-м он перешёл в каталонскую "Барселону", в 1984-м – в итальянский клуб "Наполи". Гонорары росли. Пик его славы пришелся на 1986 год, когда сборная Аргентины с капитаном Марадоной выиграла чемпионат мира. В 1990-м в составе аргентинской сборной Марадона стал вице-чемпионом мира.

В 1991-м Марадона был дисквалифицирован после того, как проба на допинг показала наличие кокаина в организме спортсмена. Вскоре после этого он был заочно осуждён в Италии на 14 месяцев условного заключения за обнаруженный в подвале его дома кокаин.

В 1992-м он вернулся на поле, став игроком испанской "Севильи". А в 1993-м стал играть за аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз". В 1994-м Марадона играл за сборную Аргентины на чемпионате мира, но тест на допинг снова дал положительный результат – и очередная дисквалификация на 15 месяцев.

30 октября 1997 года, в свой 37-й день рождения, Марадона объявил о завершении карьеры. Впоследствии он иногда выходил на поле, был тренером сборной Аргентины (2009-2010).

Несмотря на многочисленные скандалы, Диего Марадона – один из самых прославленных спортсменов в истории футбола. Он лучший футболист XX века по итогам голосования на официальном сайте FIFA. Он первый обладатель почётного "Золотого мяча".

Умер 25 ноября 2020 года.