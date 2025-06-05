x
05 июня 2025
|
последняя новость: 19:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 июня 2025
|
05 июня 2025
|
последняя новость: 19:35
05 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Марсель Гранольерс и Орасио Себальос - победители Открытого чемпионата Франции в парном разряде

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 05 июня 2025 г., 18:30 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 18:39
Марсель Гранольерс и Орасио Себальос - победители Открытого чемпионата Франции в парном разряде
AP Photo/Andy Wong

Победителями Открытого чемпионата Франции в парном разряде стали испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.

В финале они победили Хьюго Ниса (Монако) и француза Эдуара Роже-Васлена 6:7, 6:3, 6:4.

Финал продолжался 150 минут.

Марсель Гранольерс в шестой раз участвовал в финале турниров Большог шлема в парном разряде и впервые победил. В финале Открытого чемпионата Франции он играл в 2014 году.

Орасио Себальос в третий раз играл в финале турниров Большого шлема и впервые победил.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2025

Сара Эррани и Андреа Вавассори - победители Открытого чемпионата Франции в миксте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2025

Лоис Буассон установила рекорд Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2025

Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2025

Джокович и Синнер вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции