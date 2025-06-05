Марсель Гранольерс и Орасио Себальос - победители Открытого чемпионата Франции в парном разряде

Победителями Открытого чемпионата Франции в парном разряде стали испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.

В финале они победили Хьюго Ниса (Монако) и француза Эдуара Роже-Васлена 6:7, 6:3, 6:4.

Финал продолжался 150 минут.

Марсель Гранольерс в шестой раз участвовал в финале турниров Большог шлема в парном разряде и впервые победил. В финале Открытого чемпионата Франции он играл в 2014 году.

Орасио Себальос в третий раз играл в финале турниров Большого шлема и впервые победил.