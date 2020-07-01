В возрасте 68 лет умер заслуженный артист России Виктор Проскурин

30 июня на 69-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Проскурин. Об этом сообщила его жена Ирина Хонда на своей странице в Facebook.

Причиной смерти, по словам Ирины Хонды, стала хроническая обструктивная болезнь легких. После очередного приступа Виктора Проскурина доставили в больницу, где он умер.

Виктор Проскурин. Краткая биография

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года в Атбасаре (Казахстан, СССР). Рос на окраине Москвы. Дебютировал в кино еще до окончания школы, сыграв в фильме "Орлята Чапая".

После школы безуспешно пытался поступить во МХАТ, театральное училище имени Щепкина, ГИТИС, дважды поступал в Щукинское училище (куда в итоге прошел со второго раза по дополнительному набору).

Известность ему принесло участие в четырехсерийном телефильме "Большая перемена" (1972-1973), в котором он сыграл роль Гены Ляпишева.

В 1973 году окончил театральное училище имени Щукина, был принят в Театр на Таганке, но там не сработался в коллективе. Получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". В 1977 году сыграл роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Симонова.

В 1982-м сыграл Германна в фильме "Пиковая дама". В 1984-м снялся в фильме "Жестокий романс" и в картине "Военно-полевой роман". В 1985-м сыграл капитана погранвойск КГБ СССР Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана".

В общей сложности сыграл заметные и эпизодические роли более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых, помимо названных выше, "Белорусский вокзал", "Офицеры", "12 стульев", "Шла собака по роялю", "И это всё о нём", "Дом, который построил Свифт", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Жизнь Клима Самгина" и многие другие. Был одним из самых узнаваемых киноактеров.

В середине 1990-х годов попал в автоаварию, получил травму ноги, после которой несколько лет ходил с тростью. В мае 2007 года перенёс сложную операцию на суставах кисти руки из-за старой травмы.

Писал стихи, увлекался энтомологией.

В 1982 году актеру присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году награжден орденом "За вклад в развитие культуры России".

В последнее время тяжело болел. Умер 30 июня 2020 года.