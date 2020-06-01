Шестой день протестов в США: тысячи задержанных

В США шестой день продолжаются беспорядки на фоне акций протеста против полицейского произвола после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего во время задержания сотрудниками полиции.

Массовый протест против произвола полиции в США. Фоторепортаж

По данным, которые публикует AP, за шесть дней беспорядков были задержаны не менее 4100 человек. В одном только Лос-Анджелесе почти тысяча задержанных, в Нью-Йорке – около 800, в Хьюстоне – около 500.

Есть погибшие, в том числе среди сотрудников полиции. В ходе столкновений пострадали сотни участников протестов и сотрудников полиции, среди пострадавших есть тяжелораненые.

Во многих американских городах мирные протесты переросли в акции вандализма и мародерство. Протестующие громили и грабили магазины, оказавшиеся у них на пути, поджигали машины и здания, нападали на полицейских.

Бывшему сотруднику полиции Миннеаполиса Дереку Шовину были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве Флойда. Организаторы протестов требуют предъявить обвинения еще троим полицейским, находившимся на месте происшествия.

Более чем в 40 городах США введен комендантский час, в 15 штатах и в Вашингтоне задействована Национальная гвардия.

Президент США Дональд Трамп во время массовых протестов в Вашингтоне укрылся в бункере Белого дома. Полиция пыталась оттеснить демонстрантов от Белого дома, пока участники протестов бросали в правоохранителей бутылки с водой и петарды. Толпа подожгла историческую "Церковь всех президентов" на площади Лафайет недалеко от Белого дома, однако пожар удалось потушить.

В Миннеаполисе в толпу демонстрантов въехал грузовик, однако никто не пострадал. Водитель задержан, ему предъявлены обвинения. Протестующие уже который день игнорируют распоряжение властей о введении комендантского часа. Но сведений о серьезных столкновениях за последние сутки из этого города не поступало. Накануне в городе были подожжены многие здания, в том числе полицейский участок.

Поступали также сведения о беспорядках в Лос-Анджелесе, Бостоне, Атланте, Хьюстоне, Далласе, Лас-Вегасе, Детройте, Луисвилле, Майами, Денвере и других городах. В ряде городов полиции пришлось применить слезоточивый газ и другие средства для разгона беспорядков.

Правоохранительные органы Миннесоты заявляют, что среди зачинщиков и участников протестов есть представители неонацистских организаций.

Президент США заявлял, что за протестами стоит леворадикальная организация "Антифа", и она будет признана террористической. Но американский минюст может признавать террористическими только иностранные организации.

Напомним, что 25 мая полиция Миннеаполиса получила сообщение о том, что некий гражданин пытается использовать поддельные документы в кафе Cup Foods Minnesota. Прибыв к месту происшествия, стражи порядка обнаружили подозреваемого, Джорджа Флойда, и потребовали, чтобы он вышел из машины. Тот оказал сопротивление, в результате чего у него, по словам одного из полицейских, "возникли проблемы со здоровьем", и он умер в больнице. Позже в соцсетях было выложено видео задержания этого человека. На записи видно, как офицер полиции прижимает коленом шею Флойда, который лежит на асфальте, тот задыхается и стонет, что ему нечем дышать. На следующий день в Миннеаполисе начались акции протеста под лозунгом "Правосудие для Джорджа". В течение следующих нескольких дней беспорядки охватили более десяти городов США.