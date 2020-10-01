Клэр Бронфман, дочь экс-президента Всемирного еврейского конгресса, приговорена к тюрьме по делу о секс-культе NXIVM

41-летняя Клэр Бронфман, дочь умершего в 2013 году канадского миллиардера Эдгара Бронфмана, приговорена федеральным судом в Бруклине к шести годам и девяти месяцам тюрьмы после признания вины по делу о мошеннических операциях в рамках участия в секс-культе NXIVM, пишет издание The New York Times.

Приговор был вынесен после того, как Клэр Бронфман призналась в том, что укрывала человека, проживавшего в США нелегально, и в том, что проводила мошеннические операции с кредитными картами от лица главы NXIVM Кита Раньера.

В течение последних двух лет, пока шли судебные слушания, Клэр находилась под домашним арестом. Некоторое время она отвергала обвинения, утверждая, что NXIVM помогла тысячам людей и не является криминальной структурой.

Судя по материалам дела, Клэр Бронфман и трое сообщников вербовали сексуальных партнеров для основателя секты Кита Раньера, а также преследовали его критиков и врагов, используя такие методы как насилие, унижение и судебные тяжбы.

Организация NXIVM ("Нексиум") просуществовала более двадцати лет, в течение которых ее адепты, прикрываясь терминами "личностный рост" и "тренинг для управленцев", заманивали в свои сети богатых женщин и заставляли проходить жестокие ритуалы.

Члены секты описывали Раньера как человека, который манипулировал адептами, принуждал их к занятиям сексом, а также голоданию, чтобы сделать этих женщин привлекательными.

Сам Раньер был арестован в Мексике зимой 2018 года и был признан виновным торговле живым товаром и сексуальной эксплуатации женщин.

Среди задержанных по этому делу известная американская актриса Эллисон Мэк, исполнившая роль Хлои Салливан в телесериале "Тайны Смолвиля". Она признала свою вину и ожидает вынесения приговора.

Прокуратура заявляла, что Клэр Бронфман, наследница миллиардного состояния ее отца, использовала свое богатство для финансирования деятельности NXIVM и пожертвовала миллионы долларов на поддержку этой группы. Она, в частности, оплачивала частные самолеты для Раньера, и каждый перелет обходился ей в 65 тысяч долларов.