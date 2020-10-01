Клэр Бронфман, дочь экс-президента Всемирного еврейского конгресса, приговорена к тюрьме по делу о секс-культе NXIVM
41-летняя Клэр Бронфман, дочь умершего в 2013 году канадского миллиардера Эдгара Бронфмана, приговорена федеральным судом в Бруклине к шести годам и девяти месяцам тюрьмы после признания вины по делу о мошеннических операциях в рамках участия в секс-культе NXIVM, пишет издание The New York Times.
Приговор был вынесен после того, как Клэр Бронфман призналась в том, что укрывала человека, проживавшего в США нелегально, и в том, что проводила мошеннические операции с кредитными картами от лица главы NXIVM Кита Раньера.
В течение последних двух лет, пока шли судебные слушания, Клэр находилась под домашним арестом. Некоторое время она отвергала обвинения, утверждая, что NXIVM помогла тысячам людей и не является криминальной структурой.
Судя по материалам дела, Клэр Бронфман и трое сообщников вербовали сексуальных партнеров для основателя секты Кита Раньера, а также преследовали его критиков и врагов, используя такие методы как насилие, унижение и судебные тяжбы.
Организация NXIVM ("Нексиум") просуществовала более двадцати лет, в течение которых ее адепты, прикрываясь терминами "личностный рост" и "тренинг для управленцев", заманивали в свои сети богатых женщин и заставляли проходить жестокие ритуалы.
Члены секты описывали Раньера как человека, который манипулировал адептами, принуждал их к занятиям сексом, а также голоданию, чтобы сделать этих женщин привлекательными.
Сам Раньер был арестован в Мексике зимой 2018 года и был признан виновным торговле живым товаром и сексуальной эксплуатации женщин.
Среди задержанных по этому делу известная американская актриса Эллисон Мэк, исполнившая роль Хлои Салливан в телесериале "Тайны Смолвиля". Она признала свою вину и ожидает вынесения приговора.
Прокуратура заявляла, что Клэр Бронфман, наследница миллиардного состояния ее отца, использовала свое богатство для финансирования деятельности NXIVM и пожертвовала миллионы долларов на поддержку этой группы. Она, в частности, оплачивала частные самолеты для Раньера, и каждый перелет обходился ей в 65 тысяч долларов.
Эдгар Бронфман, отец Клэр, был известен своей борьбой за право евреев на выезд из СССР, участием в поиске нацистских преступников и лоббированием интересов Израиля в мире. Он владел корпорацией по производству спиртных напитков Seagram, а также французской медиа-группой Vivendi Universal, являясь главой фонда The Samuel Bronfman Foundation. Он был главой Всемирного еврейского конгресса с 1981 по 2007 год (неформально, с 1979-го). Его личное состояние незадолго до смерти оценивалось в 2,5-3 миллиарда долларов. У него было семь детей.
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