Атака террористов в Вене: стрельба у синагоги и взятие заложников в ресторанах

Шесть объектов были практически одновременно атакованы террористами в столице Австрии. Атака на Вену, началась со стрельбы на площади Зейтенштетенгассе, на которой расположена центральная столичная синагога. Издание Kronen Zeitung написало, что в результате атаки был убит сотрудник полиции, и ранены несколько человек.

По неофициальным данным, были убиты не менее семи человек, есть раненые. Их точное количество не сообщается.

Отдел безопасности еврейской общины в Австрии рекомендовал евреям не покидать дома до окончания инцидента.

Израильские онлайн-СМИ следят за развитием событий в Вене. Глава еврейской общины Вены Оскар Дойтш сообщил новостной службе израильской новостной корпорации "Кан", что он неуверен, что целью террористов была именно синагога. При этом он подчеркнул, что в момент нападения охранники синагоги и посетители, находились в помещении и не подвергались опасности.

Полиция Вены в своем "твиттере" сообщила, что на месте происшествия имеются раненые. При этом жителям города рекомендовано воздержаться от использования общественного транспорта, и избегать мест скопления людей.

Также полиция попросила очевидцев не выкладывать в социальные сети видео и фотографии с места прошествия.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил о том, что стрельба рядом с синагогой в Вене была, по всей видимости, результатом спланированной атаки, и является терактом. Он подтвердил, что в результате нападения погибли несколько человек.

Вскоре стали поступать сообщения об атаке террористов из других районов города. Согласно сообщениям местных телеканалов, целями атак стали синагога, еврейский культурный центр, три ресторана и гостиница Hilton.

Это не первое нападение на одну из центральных синагог австрийской столицы. В августе 1981 года двое террористов бросили гранаты в здание, а затем начали беспорядочную стрельбу. Охранники синагоги открыли ответный огонь. В результате перекрестного огня были убиты двое прохожих и еще 15 человек были ранены. Никто из находившихся в синагоге людей не пострадал.