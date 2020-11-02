Иерусалим:
16 - 21°
Тель-Авив:
19 - 25°
Эйлат:
21 - 30°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире2 ноября 2020 г., 23:39

Атака террористов в Вене: стрельба у синагоги и взятие заложников в ресторанах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Атака террористов в Вене: стрельба у синагоги и взятие заложников в ресторанах

Шесть объектов были практически одновременно атакованы террористами в столице Австрии. Атака на Вену, началась со стрельбы на площади Зейтенштетенгассе, на которой расположена центральная столичная синагога. Издание Kronen Zeitung написало, что в результате атаки был убит сотрудник полиции, и ранены несколько человек.

По неофициальным данным, были убиты не менее семи человек, есть раненые. Их точное количество не сообщается.


Отдел безопасности еврейской общины в Австрии рекомендовал евреям не покидать дома до окончания инцидента.

Израильские онлайн-СМИ следят за развитием событий в Вене. Глава еврейской общины Вены Оскар Дойтш сообщил новостной службе израильской новостной корпорации "Кан", что он неуверен, что целью террористов была именно синагога. При этом он подчеркнул, что в момент нападения охранники синагоги и посетители, находились в помещении и не подвергались опасности.

Полиция Вены в своем "твиттере" сообщила, что на месте происшествия имеются раненые. При этом жителям города рекомендовано воздержаться от использования общественного транспорта, и избегать мест скопления людей.

Также полиция попросила очевидцев не выкладывать в социальные сети видео и фотографии с места прошествия.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил о том, что стрельба рядом с синагогой в Вене была, по всей видимости, результатом спланированной атаки, и является терактом. Он подтвердил, что в результате нападения погибли несколько человек.

Вскоре стали поступать сообщения об атаке террористов из других районов города. Согласно сообщениям местных телеканалов, целями атак стали синагога, еврейский культурный центр, три ресторана и гостиница Hilton.

Это не первое нападение на одну из центральных синагог австрийской столицы. В августе 1981 года двое террористов бросили гранаты в здание, а затем начали беспорядочную стрельбу. Охранники синагоги открыли ответный огонь. В результате перекрестного огня были убиты двое прохожих и еще 15 человек были ранены. Никто из находившихся в синагоге людей не пострадал.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:39 Атака террористов в Вене: стрельба у синагоги и взятие заложников в ресторанах
23:20 СМИ: целями террористов в Вене стали синагога, три ресторана и гостиница Hilton
23:02 Террористическая атака в Вене: СМИ сообщили о захвате заложников в ресторане
22:57 Министр внутренних дел Австрии: мы склоняемся, что в Вене произошел теракт
21:51 Стрельба возле синагоги в Вене: есть убитые и раненые
18:25 "Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Университете Кабула
17:12 В США судят вероятного организатора взрыва в исламском центре
15:54 Источник: погиб заместитель командующего Армией обороны Карабаха
15:40 В Москве по подозрению в крупном мошенничестве арестован бизнесмен Дмитрий Аржанов
15:19 Теракт в Кабульском университете, около 20 убитых
...