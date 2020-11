Стрельба возле синагоги в Вене: есть убитые и раненые

Вечером 2 ноября в центре Вены, рядом с синагогой на на площади Зейтенштетенгассе, прогремел взрыв, а затем началась перестрелка между террористами и силами полиции. Издание Kronen Zeitung пишет, что группа террористов атаковала синагогу (отметим, что полиция и МВД в данный момент не классифицируют случившееся как теракт). Один из нападавших намеревался привести в действие "пояс смертника". Его сообщникам удалось скрыться.

По официальным данным, убит сотрудник правоохранительных органов, охранявший синагогу. По неофициальным данным, которые пока не подтверждены полицией или МВД, убиты не менее семи человек. Есть раненые.

Отдел безопасности еврейской общины в Австрии рекомендовал евреям не покидать дома до окончания инцидента.

Израильские онлайн-СМИ следят за развитием событий в Вене. Глава еврейской общины Вены Оскар Дойтш сообщил новостной службе израильской новостной корпорации "Кан", что он неуверен, что целью террористов была именно синагога. При этом он подчеркнул, что в момент нападения охранники синагоги и посетители, находились в помещении и не подвергались опасности.

Израильтяне, проживающие в Вене, отмечают, что нападение произошло за несколько часов до того, как в столице должен вступить в действие "ночной комендантский час", и все общественные места должны были закрыться.

Полиция Вены в своем "твиттере" сообщила, что на месте происшествия имеются раненые. Их точное количество не сообщается. При этом жителям города рекомендовано воздержаться от использования общественного транспорта, и избегать мест скопления людей.

Также полиция попросила очевидцев не выкладывать в социальные сети видео и фотографии с места прошествия.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил о том, что стрельба рядом с синагогой в Вене была, по всей видимости, результатом спланированной атаки, и является терактом. Он подтвердил, что в результате нападения погибли несколько человек.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos!