Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом

74-летний президент США Дональд Трамп сообщил, что ушел на карантин в ожидании теста на COVID-19 после того, как коронавирус был выявлен у его советницы Хоуп Хикс, которая также является помощницей старшего советника и зятя президента Джареда Кушнера.

На своей странице в социальной сети Twitter Трамп написал: "Хоуп Хикс, которая так много работала даже без коротких перерывов, только что получила положительный результат теста на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем мы начнем наш процесс карантина!"

Вскоре после этого Трамп сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат, как и тест его супруги Мелании Трамп. "Мы немедленно приступим к карантину и процессу восстановления. Мы преодолеем это вместе!" – написал Трамп.

Личный врач президента США рассказал, что Дональд и Мелания Трамп в настоящее время чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.

В свою очередь, Мелания Трамп сообщила, что отложила все предстоящие встречи. На ее странице в Twitter опубликовано такое заявление: "Как и многие другие американцы в этом году, президент США и я находимся дома на карантине после положительного результата теста на COVID-19. Мы чувствуем себя хорошо, и я отложила все предстоящие встречи. Пожалуйста, убедитесь, что вы в порядке, и мы все вместе преодолеем это".

Заражение Трампа коронавирусом может привести к вынужденному уходу на карантин значительной части его команды. Не исключено, что отправится на карантин и главный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден, который несколько дней назад участвовал в дебатах с ним (хотя соперники и соблюдали социальную дистанцию).