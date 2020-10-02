Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
28 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире2 октября 2020 г., 07:36

Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Мелания и Дональд Трамп Хоуп Хикс

74-летний президент США Дональд Трамп сообщил, что ушел на карантин в ожидании теста на COVID-19 после того, как коронавирус был выявлен у его советницы Хоуп Хикс, которая также является помощницей старшего советника и зятя президента Джареда Кушнера.

На своей странице в социальной сети Twitter Трамп написал: "Хоуп Хикс, которая так много работала даже без коротких перерывов, только что получила положительный результат теста на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем мы начнем наш процесс карантина!"

Вскоре после этого Трамп сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат, как и тест его супруги Мелании Трамп. "Мы немедленно приступим к карантину и процессу восстановления. Мы преодолеем это вместе!" – написал Трамп.

Личный врач президента США рассказал, что Дональд и Мелания Трамп в настоящее время чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.


В свою очередь, Мелания Трамп сообщила, что отложила все предстоящие встречи. На ее странице в Twitter опубликовано такое заявление: "Как и многие другие американцы в этом году, президент США и я находимся дома на карантине после положительного результата теста на COVID-19. Мы чувствуем себя хорошо, и я отложила все предстоящие встречи. Пожалуйста, убедитесь, что вы в порядке, и мы все вместе преодолеем это".

Заражение Трампа коронавирусом может привести к вынужденному уходу на карантин значительной части его команды. Не исключено, что отправится на карантин и главный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден, который несколько дней назад участвовал в дебатах с ним (хотя соперники и соблюдали социальную дистанцию).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 30 сентября 2020
Первые дебаты между Трампом и Байденом: нападки и оскорбления
// NEWSru.co.il // Здоровье // 18 сентября 2020
Трамп: к апрелю 2021 года каждый американец получит прививку от коронавируса
// NEWSru.co.il // В мире // 10 сентября 2020
Трамп признался, что сознательно преуменьшал опасность коронавируса

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:59 МИД Уругвая заявил, что голосование в ООН против Израиля было ошибочным, уволив ответственного за него чиновника
07:36 Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом
06:13 Лидеры ЕС согласовали санкции против властей Беларуси, Лукашенко в "черном списке" нет
20:19 Россия пригласила экспертов ОЗХО расследовать "происшествие с Навальным"
20:11 Тысячи домашних питомцев, проданных в интернете, найдены мертвыми в закрытых ящиках
19:27 Шеф полиции из Джорджии утверждает: его уволили за белый цвет кожи
18:50 Британские ученые: вакцина от COVID-19 не вернет жизнь в нормальное русло
18:27 Российский омбудсмен призвала начать расследование по делу об отравлении Навального
18:26 Ученые: происходит беспрецедентное таяние ледяной шапки Гренландии за последние 12 тысяч лет
17:33 Президенты России, США и Франции сделали совместное заявление по Нагорному Карабаху
...