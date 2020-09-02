Правительство ФРГ заявляет: Алексей Навальный отравлен "Новичком"
Результаты токсикологических анализов, проведенных сотрудниками лаборатории фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии (лаборатория Бундесвера) по запросу берлинской клиники "Шарите", свидетельствуют о том, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный, находящийся сегодня в медикаментозной коме, был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанным в советской лаборатории.
Об этом сообщается в среду, 2 сентября, на официальном сайте правительства Германии .
Власти Германии заявляют, что самым решительным образом осуждают это преступление, совершенное, как утверждают соратники Навального, по приказу из Кремля, и требуют от России немедленно представить объяснения.
Сообщается, что канцлер Ангела Меркель провела экстренное заседание кабмина для обсуждения дальнейших шагов и намерена проинформировать о результатах анализов ЕС, NATO, Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). а также супругу Алексея, Юлию Навальную.
МИД Германии также вызовет посла России в Берлине для беседы из-за отравления Алексея Навального. Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт
Кремль поспешил заявить, что не получил никакой информации из Германии о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", сообщает российское информационное агентство ТАСС.
Напомним, что "Новичок" был разработан в СССР в 80-е, во время Холодной войны, о его существовании стало известно только в середине 90-х – в результате разоблачений бывшего советского ученого-химика Вила Мирзаянова, ныне живущего в США. Сегодня его производят лишь несколько лабораторий во всем мире.
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