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NEWSru.co.il :: В мире3 апреля 2022 г., 21:30

"Гаарец": МИД Израиля отмежевался от заявления посла в Украине, назвавшего убийство жителей Бучи военным преступлением

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МИД Израиля отмежевался от заявления посла в Украине, назвавшего убийство жителей Бучи военным преступлением

Министерство иностранных дел Израиля выступило с разъяснением по поводу сообщения, сделанного израильским послом в Украине Михаилом Бродским в социальной сети Twitter. В нем дипломат осудил убийство мирных жителей Бучи.

Как сообщает газета "Гаарец", в разъяснении подчеркивается, что слова Бродского не отражают официальной позиции Израиля. Отдельно отмечается, что tweet не содержит обвинений в отношении России.

Днем 3 апреля посол Израиля в Киеве опубликовал в социальной сети сообщение, в котором выразил глубокое потрясение кадрами, поступающими из освобожденной Бучи. "Я шокирован. Убийство гражданских лиц это военное преступление, которому нет оправдания", - говорилось в нем.


31 марта украинские войска вернули контроль над городком Буча в Киевской области. После освобождения стало известно о сотнях погибших мирных жителях этого населенного пункта. Около 300 из них были похоронены в братских могилах.

Все мировые агентства опубликовали фотографии, на которых видны трупы на улицах Бучи. Многие погибшие не были военными, но они стали целями для российских солдат. Расстреливали пленных, убивали женщин, детей, стариков. У некоторых из убитых были связаны руки.

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