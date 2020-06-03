Жертвами беспорядков в США стали не менее 11 человек, сотни пострадавших

В США вторую неделю продолжаются беспорядки на фоне акций протеста против полицейского произвола – после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего во время задержания сотрудниками полиции: протестами охвачено не менее 75 городов в десяти штатах.

Именем Джорджа Флойда: протесты и беспорядки в США. Фоторепортаж

По данным, которые публикует информационное агентство AP, жертвами беспорядков стали не менее 11 человек – в Чикаго, Детройте, Омахе, Девенпорте, Окленде и Луисвилле. Большинство погибших – афроамериканцы. В числе жертв – Дэвид Макати, владелец шашлычной YaYa в городе Луисвилль, административном центре штата Кентукки, знаменитый в прошлом футболист Крис Бити по кличке "Мистер Индианополис", а также сотрудник федеральной полиции, охранявший граждан в ходе акций протеста. Сообщалось также, что в ходе инцидента у здания федерального суда в Лас-Вегасе полицейский открыл ответный огонь, участник беспорядков получил ранения и скончался по дороге в больницу. В Окленде был застрелен 53-летний чернокожий сотрудник федеральной службы охраны Дэйв Патрик Андервуд, его напарник получил тяжелые ранения. В Омахе 22-летний чернокожий Джеймс Скарлок был убит, когда вместе с группой сообщников избивал белого мужчину, который сумел вытащить пистолет и застрелить нападавшего.

По данным AP, в ходе столкновений в различных городах ранения и травмы получили сотни, возможно более 1000, людей. Точной информации о числе пострадавших власти США не публикуют.

По состоянию на 2 июня, были задержаны не менее 5600 участников беспорядков: 931 задержанный – в Лос-Анджелесе, Калифорния; 790 – в Нью-Йорк-Сити, Нью-Йорк; 511 – в Хьюстоне, Техас; 400 – в Санта-Монике, Калифорния.

В городе Бирмингем, штат Алабама, где проживают по преимуществу чернокожие, был с согласия мэра снесен памятник Конфедерации – что является нарушением федерального закона и карается штрафом в размере 25.000 долларов.

Во многих американских городах мирные протесты переросли в акции вандализма и мародерство. Протестующие громили и грабили магазины, оказавшиеся у них на пути, поджигали машины и здания, нападали на полицейских. Бывшему сотруднику полиции Миннеаполиса Дереку Шовину были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве Флойда. Организаторы протестов требуют предъявить обвинения еще троим полицейским, находившимся на месте происшествия.

Более чем в 40 городах США введен комендантский час, в 15 штатах и в Вашингтоне задействована Национальная гвардия.

Накануне были опубликованы результаты судебно-медицинской экспертизы, установившей причины смерти 46-летнего Джорджа Флойда, умершего 25 мая в Миннеаполисе во время задержания его полицейскими. Согласно данным, опубликованным Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота, США), причиной смерти стал кардиопульмонарный шок (остановка сердца и дыхания), усугубленный способами усмирения, примененными полицейскими и давлением на шею. При этом отмечается, что в организме умершего найдены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и наркотического вещества метамфетамин. Помимо прочего, экспертиза выявила у Джорджа Флойда артериосклероз и гипертензивную болезнь сердца. В отчете Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин подчеркивается, что вывод о насильственном характере смерти Флойда является нейтральной формулировкой, не отражающей чью-либо виновность или преднамеренность действий, передает ТАСС. В то же время CNN сообщает, что доктор Майкл Бейден – бывший главный патологоанатом Нью-Йорк-Сити, нанятый адвокатом Бенджамином Крампом, представляющим интересы семьи Джорджа Флойда, пришел к выводу, что этот человек умер из-за удушения.