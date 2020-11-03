"Шахид Абу Дагна аль-Албани": "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Вене

"Агентство" Amaq, ассоциированное с террористической организацией "Исламское государство", объявило, что ИГ берет на себя ответственность за теракт в Вене, осуществленный вечером 2 ноября. В заявлении, к которому была приложена фотография бородатого молодого мужчины, было указано имя "шахида": Абу Дагна аль-Албани.

Amaq передает, что именно этот человек совершил вооруженное нападение.

Ранее МВД Австрии опубликовало паспортные данные убитого террориста. Это некий Куйтим Феджзулай. Известно, что ему было 20 лет, он имел гражданство Австрии, по национальности албанец, прибыл из Северной Македонии (имел и гражданство этой страны). Он был сторонником "Исламского государства". В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за попытку пробраться через Турцию в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. В декабре 2019-го его условно-досрочно освободили из тюрьмы, пишет издание Kurier.

Немецкое издание Bild и австрийское издание OE24 пишут, что накануне теракта боевик разместил на своей странице в Instagram фотографии с оружием и текстом присяги на верность халифу ИГ. В руках он при этом держал автоматическую винтовку Zastava M70, пистолет и мачете. Также при себе, во время нападения, у него был муляж "пояса смертника" (по всей видимости, он планировал захватить заложников).

Тот же человек в день совершения преступления опубликовал еще одну фотографию: из нескольких малокалиберных патронов, а также патронов, напоминающих калибр 7.62x39мм, сопроводив эту публикации подписью Baqiyah (арабское слово "бакия" означает "уцелевший, сохранившийся"; оно – часть лозунга ""Исламское государство" уцелело и расширяется"). Сообщается также, что предполагаемый террорист отправил двум своим знакомым видео, на котором запечатлены эпизоды нападения на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.

Как пишет австрийское издание Kurier, в квартире, где жил этот человек, проведен обыск, в ходе которого были обнаружены взрывчатые вещества.

Теракт в Вене

Целями атак также стали еврейский культурный центр, три ресторана и гостиница Hilton. Кроме того, террорист стрелял в прохожих.

Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина в белом одеянии ходит по улицам и расстреливает людей.

Мэрия Вены опубликовала уточненные данные о жертвах теракта, совершенного в центре города вечером 2 ноября. Официально подтверждена гибель четырех человек (трое скончались на месте происшествия, позже женщина умерла в больнице). СМИ сообщали о пяти погибших от рук террориста, но эта информация пока не подтверждается.

В результате теракта погибли: пожилой мужчина, пожилая женщина, молодой мужчина и молодая женщина. Известно, что один из убитых – 21-летний мужчина, проживавший в Корнойбурге (Нижняя Австрия), он (как и убийца) имел северно-македонские корни, пишет Kurier.

МИД Германии сообщает, что одна из убитых была гражданкой ФРГ.

В больницы были доставлены 23 человека – с пулевыми и колото-резаными ранами, а также с травмами в результате падений и ранениями осколками стекол. Среди пострадавших было много молодых людей. Десять пострадавших выписаны из больниц. Трое раненых в критическом состоянии. Состояние еще четверых оценивается как стабильно тяжелое, в их числе 28-летний сотрудник полиции.

В столице Австрии введены особые меры безопасности. К антитеррористической операции привлечены около тысячи полицейских, военных и сотрудников спецслужб. Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома (особенно в центре Вены). Ведется розыск террориста или террористов. Поступают сообщения о задержании возможных сообщников.

Министерство внутренних дел Австрии передает, что в течение дня в рамках расследования в связи с терактом в Вене проведены 16 обысков, задержаны 14 подозреваемых.

В стране объявлен трехдневный траур.

Около полудня 3 ноября в центре Вены состоялась траурная церемония, в которой приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Александер Ван дер Беллен, президент Национального совета Вольфганг Соботка, вице-канцлер Вернер Коглер, глава МВД Карл Нехаммер, мэр Вены Михаэль Людвиг, глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч, а также главы оппозиции, лидер социал-демократов Памела Ренди-Вагнер, глава праволиберальной NEOS Беата Майнль-Ризингер. Во время проведения церемонии меры безопасности были усилены.

Это не первое нападение на одну из центральных синагог австрийской столицы. В августе 1981 года двое террористов бросили гранаты в здание, а затем начали беспорядочную стрельбу. Охранники синагоги открыли ответный огонь. В результате перекрестного огня были убиты двое прохожих и еще 15 человек были ранены. Никто из находившихся в синагоге людей не пострадал.

Двое мастеров боевых искусств турецкого происхождения и палестинский араб спасали раненых во время теракта в Вене

В интервью Kurier Микаил Озен рассказал, что они собирались припарковать автомобиль на Шведенплац, чтобы выпить кофе, когда услышали выстрелы. Реджеп выскочил из машины, чтобы помочь раненой женщине, лежавшей на земле, террорист заметил его и выстрелил в его сторону, но не стал преследовать. Потом друзья увидели пожилую растерянную женщину, они увели ее в безопасное место. Стрельба продолжалась. Затем Микаил и Реджеп увидели полицейского, истекавшего кровью, они отнесли его к машине скорой помощи.

Kurier отмечает, что первую помощь тяжелораненому полицейскому оказал работник McDonalds Усама Джода.

Микаил Озен признается, что, хотя уже десять лет занимается боевыми искусствами, никогда прежде не видел реальную перестрелку. По его словам, он считал, что почти ничего не боится, но вечером 2 ноября он испытал страх, который не сковал его, а наоборот помог действовать. Он подчеркивает: "Мы, мусульмане турецкого происхождения, ненавидим любой террор. Мы любим Австрию, мы поддерживаем Австрию. Австрия – наш дом. Мы готовы помочь в любое время. Я бы сделал то же самое сегодня... Настоящий мусульманин ненавидит террор. Наша культура говорит нам, что в какой бы стране мы ни жили, если мы там живем, значит, мы принадлежим этой стране и должны помогать государству и соблюдать закон".