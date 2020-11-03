Серия терактов в Вене: есть жертвы и множество раненых

По состоянию на утро 3 ноября, власти Австрии подтверждают информацию о двух убитых и 15 раненых в результате серии терактов в Вене. Среди пострадавших семеро сотрудников полиции. Был застрелен один из террористов, прочие скрылись. Ведется розыск нападавших.

Американская группа SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности террористов, сообщает, что о причастности к атаке в Вене заявили джихадисты, которые назвали нападение "частью счета" за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Как сообщалось ранее, практически одновременно террористами были атакованы шесть объектов. Атака началась со стрельбы на площади Зейтенштетенгассе, на которой расположена центральная столичная синагога. Издание Kronen Zeitung написало, что в результате атаки был убит сотрудник полиции и ранены несколько человек.

Отдел безопасности еврейской общины в Австрии рекомендовал евреям не покидать дома до окончания инцидента.

Глава еврейской общины Вены Оскар Дойтш сообщил новостной службе израильской новостной корпорации "Кан", что он не уверен, что целью террористов была именно синагога. При этом он подчеркнул, что в момент нападения охранники синагоги и посетители, находились в помещении и не подвергались опасности.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил о том, что стрельба рядом с синагогой в Вене была, по всей видимости, результатом спланированной атаки, и является терактом.

Вскоре стали поступать сообщения об атаке террористов из других районов города. Согласно сообщениям местных телеканалов, целями атак стали синагога, еврейский культурный центр, три ресторана и гостиница Hilton.

Это не первое нападение на одну из центральных синагог австрийской столицы. В августе 1981 года двое террористов бросили гранаты в здание, а затем начали беспорядочную стрельбу. Охранники синагоги открыли ответный огонь. В результате перекрестного огня были убиты двое прохожих и еще 15 человек были ранены. Никто из находившихся в синагоге людей не пострадал.





