Серия терактов в Вене: не менее трех погибших, один из боевиков убит

По состоянию на утро 3 ноября, власти Австрии подтверждают информацию о трех убитых (двух мужчинах и одной женщине) и 15 раненых в результате серии терактов в Вене. Среди пострадавших семеро сотрудников полиции. Был застрелен один из террористов, прочие скрылись. Ведется розыск нападавших.

Австрийские спецслужбы установили, что убитый террорист был связан с "Исламским государством". Сообщается, что "пояс смертника" на его теле был муляжом – этот боевик был застрелен полицейскими, а не подорвал себя.

Немецкое издание Bild и австрийское издание OE24 пишут, что накануне теракта боевик разместил на своей странице в Instagram фотографии с оружием и текстом присяги на верность халифу ИГ. В руках он при этом держал автоматическую винтовку Zastava M70, пистолет и мачете.

Кроме того, тот же человек в день совершения преступления опубликовал еще одну фотографию: из нескольких малокалиберных патронов, а также патронов, напоминающих калибр 7.62x39мм, сопроводив эту публикации подписью Baqiyah (арабское слово "бакия" означает "уцелевший, сохранившийся"; оно – часть лозунга ""Исламское государство" уцелело и расширяется"). Сообщается также, что предполагаемый террорист отправил двум своим знакомым видео, на котором запечатлены эпизоды нападения на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.

Личность убитого боевика установлена. Как пишет австрийское издание Kurier, в квартире, где жил этот человек, проведен обыск.

Американская группа SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности террористов, сообщает, что о причастности к атаке в Вене заявили джихадисты, которые назвали нападение "частью счета" за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Как сообщалось ранее, практически одновременно террористами были атакованы шесть объектов. Атака началась со стрельбы на площади Зейтенштетенгассе, на которой расположена центральная столичная синагога. Издание Kronen Zeitung написало, что в результате атаки был убит сотрудник полиции и ранены несколько человек.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил о том, что стрельба рядом с синагогой в Вене была, по всей видимости, результатом спланированной атаки, и является терактом.

Вскоре стали поступать сообщения об атаке террористов из других районов города. Согласно сообщениям местных телеканалов, целями атак стали синагога, еврейский культурный центр, три ресторана и гостиница Hilton.

Это не первое нападение на одну из центральных синагог австрийской столицы. В августе 1981 года двое террористов бросили гранаты в здание, а затем начали беспорядочную стрельбу. Охранники синагоги открыли ответный огонь. В результате перекрестного огня были убиты двое прохожих и еще 15 человек были ранены. Никто из находившихся в синагоге людей не пострадал.





