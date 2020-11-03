Иерусалим:
14 - 20°
Тель-Авив:
20 - 25°
Эйлат:
22 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире3 ноября 2020 г., 06:55

Уточненные данные: жертвами землетрясения в Эгейском море стали не менее 100 человек

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Уточненные данные: жертвами землетрясения в Эгейском море стали не менее 100 человек

Утром 3 ноября власти Турции сообщили о не менее 98 погибших и 994 пострадавших в результате сильного землетрясения, происшедшего 30 октября в Эгейском море, в районе архипелага Додеканес.

Около 900 человек пострадали от землетрясения в Измире (где обрушились около 10 зданий), остальные – в городах Маниса, Балыкесир и Айдын.

Власти Греции передавали ранее, что на греческом острове Самос в результате этого землетрясения погибли двое подростков. Десятки людей получили травмы.


Таким образом, общее число жертв землетрясения: не менее 100 человек.

Эпицентр землетрясения магнитудой около 7 располагался в 58 км к юго-западу от Карабаглара (Турция), в 18 км северо-восточнее от греческого поселка Неон Карловаси (остров Самос). Очаг залегал на глубине 10 км. Были зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 4,6.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 02 ноября 2020
В Турции спасатели извлекли из-под завалов трехлетнюю девочку

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:34 Премьер-министр Армении отказался от гуманитарной помощи Израиля, предложив направить ее "наемникам и террористам"
06:55 Уточненные данные: жертвами землетрясения в Эгейском море стали не менее 100 человек
06:47 Выборы президента США: система голосования и шансы кандидатов
05:50 Серия терактов в Вене: есть жертвы и множество раненых
00:54 К антитеррористической операции в центре Вены привлечены военные
23:39 Атака террористов в Вене: стрельба у синагоги и взятие заложников в ресторанах
23:20 СМИ: целями террористов в Вене стали синагога, три ресторана и гостиница Hilton
23:02 Террористическая атака в Вене: СМИ сообщили о захвате заложников в ресторане
22:57 Министр внутренних дел Австрии: мы склоняемся, что в Вене произошел теракт
21:51 Стрельба возле синагоги в Вене: есть убитые и раненые
...