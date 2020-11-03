Уточненные данные: жертвами землетрясения в Эгейском море стали не менее 100 человек

Утром 3 ноября власти Турции сообщили о не менее 98 погибших и 994 пострадавших в результате сильного землетрясения, происшедшего 30 октября в Эгейском море, в районе архипелага Додеканес.

Около 900 человек пострадали от землетрясения в Измире (где обрушились около 10 зданий), остальные – в городах Маниса, Балыкесир и Айдын.

Власти Греции передавали ранее, что на греческом острове Самос в результате этого землетрясения погибли двое подростков. Десятки людей получили травмы.

Таким образом, общее число жертв землетрясения: не менее 100 человек.

Эпицентр землетрясения магнитудой около 7 располагался в 58 км к юго-западу от Карабаглара (Турция), в 18 км северо-восточнее от греческого поселка Неон Карловаси (остров Самос). Очаг залегал на глубине 10 км. Были зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 4,6.