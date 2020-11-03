Выборы президента США: система голосования и шансы кандидатов

Во вторник, 3 ноября, проходят 59-е выборы президента Соединенных Штатов Америки. Главными претендентами на победу являются: Джо Байден (Демократическая партия) и Дональд Трамп (Республиканская партия).

Прочие кандидаты – Джо Джоргенсен (Либертарианская партия), Хауи Хокинс (Партия зеленых) и другие – не имеют реальных шансов на победу.

Для победы на выборах кандидат должен набрать не менее 270 голосов выборщиков, так как Коллегия выборщиков, определяющая победителя, состоит из 538 человек. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе США. Федеральный округ Колумбия, который не представлен в Конгрессе, на президентских выборах имеет трех выборщиков. Наибольшее число выборщиков – 55 человек – приходится на самый густонаселенный штат – Калифорнию.

Количество выборщиков по штатам: Айдахо – 4, Айова – 6, Алабама – 9, Аляска – 3, Аризона – 11, Арканзас – 6, Вайоминг – 3, Вашингтон – 12, Вермонт – 3, Вирджиния – 13, Висконсин – 10, Гавайи – 4, Делавэр – 3, Джорджия – 16, Западная Вирджиния – 5, Иллинойс – 20, Индиана – 11, Калифорния – 55, Канзас – 6, Кентукки – 8, Колорадо – 9, Коннектикут – 7, Луизиана – 8, Массачусетс – 11, Миннесота – 10, Миссисипи – 6, Миссури – 10, Мичиган – 16, Монтана – 3, Мэн – 4, Мэриленд – 10, Небраска – 5, Невада – 6, Нью-Джерси – 14, Нью-Йорк – 29, Нью-Мексико – 5, Нью-Гемпшир – 4, Огайо – 18, Оклахома – 7, Орегон – 7, Пенсильвания – 20, Род-Айленд – 4, Северная Каролина – 15, Северная Дакота – 3, Теннесси – 11, Техас – 38, Федеральный округ Колумбия – 3, Флорида – 29, Южная Дакота – 3, Южная Каролина – 9, Юта – 6.

В 48 штатах и Федеральном округе Колумбия голоса всех выборщиков штата получает тот кандидат, который набирает простое большинство голосов. В штатах Мэн и Небраска голоса выборщиков распределяются пропорционально итогам голосования.

Трижды в истории США Коллегия выборщиков выбирала президентом кандидата, набиравшего меньшее число голосов избирателей. Так в 1876 году президентом стал Рутерфорд Хейс, в 1888 году – Бенджамин Харрисон, в 2000 году – Джордж Буш. Все трое баллотировались на выборы от Республиканской партии.

По итогам выборов 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов кандидатов-демократов стабильно поддерживали штаты: Вашингтон, Вермонт, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Калифорния, Коннектикут, Массачусетс, Миннесота, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Орегон, Род-Айленд и Федеральный округ Колумбия. Всего: 194 голоса выборщиков.

"Республиканскими" в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годах оказывались штаты: Айдахо, Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Вайоминг, Джорджия, Западная Вирджиния, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Северная Дакота, Теннесси, Техас, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта. Всего: 179-180 голосов выборщиков (в 2008-м один голос от Небраски получил кандидат-демократ).

Ключевыми штатами, результаты выборов в которых позволят назвать победителя, считаются: Флорида, Огайо, Вирджиния, Колорадо, Айова, Миссури, Невада и Северная Каролина.

Согласно опросам, накануне выборов рейтинг Байдена выше, чем у Трампа (на 7-9%). Аналитики оценивают шансы Байдена на победу как предпочтительные. Но четыре года назад большинство аналитиков предсказывали победу Хиллари Клинтон, а президентом США тогда стал Дональд Трамп.