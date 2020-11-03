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NEWSru.co.il :: В мире3 ноября 2020 г., 07:34

Премьер-министр Армении отказался от гуманитарной помощи Израиля, предложив направить ее "наемникам и террористам"

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью изданию The Jerusalem Post, в котором заявил, что Израиль объединился с Турцией, террористами и сирийскими наемниками в поддержке Азербайджана в вооруженном конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе/Арцахе.

Пашинян говорит, что Азербайджан намерен "осуществить геноцид против армян в Нагорном Карабахе".


Говоря о роли Израиля в этом конфликте, Пашинян подчеркнул: "Израильские БПЛА активно используются в войне".

"Я думаю, что Израилю следует подумать о следующем: наемники, исламские террористы и Израиль сейчас на одной стороне. Так что Израилю следует подумать, действительно ли это удобная ситуация для него?" – сказал Пашинян в интервью The Jerusalem Post.

Когда был задан вопрос о предложении Израиля оказать Армении гуманитарную помощь, Пашинян отреагировал крайне резко: "Гуманитарная помощь от страны, которая продает наемникам оружие, используемое ими для нанесения ударов по мирному гражданскому населению? Я предлагаю Израилю направить эту помощь наемникам и террористам в качестве логичного продолжения этой деятельности".

В этом интервью Никол Пашинян также говорил о конкретных свидетельствах мобилизации Турцией сирийских наемников для участия в войне в Нагорном Карабахе/Арцахе на стороне Азербайджана. Он выразил удовлетворение по поводу того, что многие страны Ближнего Востока (арабские страны и Иран) озабочены действиями Турции, "понимая, какую угрозу это представляет для международного мира и стабильности".

Война в Нагорном Карабахе/Арцахе между вооруженными силами Азербайджана и Армении идет шестую неделю. Сведения о потерях крайне противоречивы. По разным данным, с обеих сторон погибли от 1500 до 5000 человек.

В октябре редакция NEWSru.co.il проводила опрос, в ходе которого читателям предлагалось высказать свое мнение по поводу обострения ситуации в зоне азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе/Арцахе. В ходе этого опроса, в частности, был задан вопрос "Ваше отношение к тому, что Израиль поставляет вооружения Азербайджану?" Итоги опроса показали, что 41% наших читателей относятся к этому нейтрально, 29% – позитивно, 25% – негативно. В израильском обществе была развернута кампания против поставок наступательных вооружений Азербайджану или, по меньшей мере, за приостановку таких поставок на период боевых действий в Нагорном Карабахе/Арцахе. Политическое руководство Израиля воздерживается от комментариев по этому поводу, подчеркивая важность стратегического партнерства с Азербайджаном.


Израиль занимает нейтральную позицию в азербайджано-армянском конфликте. При этом Израиль является одним из основных поставщиков современных вооружений в Азербайджан (хотя Россия остается основным поставщиков оружия в эту страну). Кроме того, Израиль – один из крупнейших импортеров азербайджанской нефти. В Израиле проживают примерно 80 тысяч евреев – выходцев из Азербайджана. Судя по публикациям СМИ, Азербайджан неоднократно помогал Израилю в действиях против Ирана. В то же время Азербайджан поддерживает тесную связь с Турцией. При голосованиях в ООН Азербайджан, как и другие страны Организации исламского сотрудничества, многократно голосовал за антиизраильские и пропалестинские резолюции. Посольство Азербайджана в Израиле до сих пор не открыто (хотя израильское посольство в Баку действует). Отношения Израиля и Армении дружественные. Однако объем товарооборота с этой страной в десятки раз меньше, чем с Азербайджаном. Осложняют отношения с Ереваном непризнание Израилем геноцида армян турками в 1915 году, а также тесные экономические связи Армении с Ираном. Одним из основных поставщиков оружия в Армению является Россия. В Израиле проживают несколько тысяч евреев – выходцев из Армении, а также около 25 тысяч армян-христиан. При голосованиях в ООН Армения иногда поддерживает антиизраильские резолюции, но чаще в последнее время воздерживается от голосования. Недавно в Израиле открылось посольство Армении (у Израиля один посол в Армении и Молдове). В настоящее время посол Армении отозван из Израиля.

Нагорно-Карабахская республика/Республика Арцах была провозглашена в сентябре 1991 года. Имеет статус непризнанного государства. Согласно административно-территориальному делению Азербайджанской республики, территория, контролируемая НКР, является частью Азербайджана. По состоянию на 2020 год НКР не получила признания со стороны государств-членов ООН и не является её членом.

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