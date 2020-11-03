МВД Австрии: "венский террорист" менее года назад был досрочно освобожден из тюрьмы

Министерство внутренних дел Австрии сообщает, что установлена личность боевика, совершившего вооруженное нападение в Вене, в результате которого четыре человека погибли, еще 18 получили ранения. Террорист был убит в перестрелке с полицейскими. "Пояс смертника" на его теле был муляжом.

Это некий Куйтим Феджзулай. Известно, что ему было 20 лет, он имел гражданство Австрии, по национальности албанец, прибыл из Северной Македонии (имел и гражданство этой страны). Он был сторонником "Исламского государства". В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за попытку пробраться через Турцию в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. В декабре 2019-го его условно-досрочно освободили из тюрьмы, пишет издание Kurier.

Власти Австрии подтверждают информацию о четырех убитых (двух мужчинах и двух женщинах) и 18 раненых в результате серии терактов в Вене (среди раненых есть сотрудники полиции). Семеро пострадавших в тяжелом состоянии. В стране объявлен трехдневный траур.

В столице Австрии введены особые меры безопасности. К антитеррористической операции привлечены около тысячи полицейских, военных и сотрудников спецслужб. Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома (особенно в центре Вены). Ведется розыск террористов. По оценке спецслужб, террорист мог действовать в одиночку или боевиков было двое-четверо.

Немецкое издание Bild и австрийское издание OE24 пишут, что накануне теракта боевик разместил на своей странице в Instagram фотографии с оружием и текстом присяги на верность халифу ИГ. В руках он при этом держал автоматическую винтовку Zastava M70, пистолет и мачете.

Кроме того, тот же человек в день совершения преступления опубликовал еще одну фотографию: из нескольких малокалиберных патронов, а также патронов, напоминающих калибр 7.62x39мм, сопроводив эту публикации подписью Baqiyah (арабское слово "бакия" означает "уцелевший, сохранившийся"; оно – часть лозунга ""Исламское государство" уцелело и расширяется"). Сообщается также, что предполагаемый террорист отправил двум своим знакомым видео, на котором запечатлены эпизоды нападения на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.

Как пишет австрийское издание Kurier, в квартире, где жил этот человек, проведен обыск, в ходе которого были обнаружены взрывчатые вещества. Задержаны несколько подозреваемых, которые могли быть сообщниками террористов.

Как сообщалось ранее, за короткое время были атакованы шесть объектов. Атака началась со стрельбы на площади Зейтенштетенгассе, на которой расположена центральная столичная синагога. Издание Kronen Zeitung написало, что в результате атаки был убит сотрудник полиции и ранены несколько человек.

Глава еврейской общины Вены Оскар Дойтш сообщил новостной службе израильской новостной корпорации "Кан", что он не уверен, что целью террористов была именно синагога. При этом он подчеркнул, что в момент нападения охранники синагоги и посетители, находились в помещении и не подвергались опасности.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил о том, что стрельба рядом с синагогой в Вене была, по всей видимости, результатом спланированной атаки, и является терактом.

Вскоре стали поступать сообщения об атаке террористов из других районов города. Согласно сообщениям местных телеканалов, целями атак стали синагога, еврейский культурный центр, три ресторана и гостиница Hilton.

Это не первое нападение на одну из центральных синагог австрийской столицы. В августе 1981 года двое террористов бросили гранаты в здание, а затем начали беспорядочную стрельбу. Охранники синагоги открыли ответный огонь. В результате перекрестного огня были убиты двое прохожих и еще 15 человек были ранены. Никто из находившихся в синагоге людей не пострадал.