Возросло число жертв теракта в Вене, опубликованы данные о террористе

Австрийские СМИ сообщают о пяти убитых (троих мужчинах и двух женщинах) и 17 раненых в результате серии терактов в Вене (среди раненых есть сотрудники полиции). Шестеро пострадавших в тяжелом состоянии. В стране объявлен трехдневный траур.

Число жертв возросло до пяти после того, как в больнице умер 21-летний мужчина, получивший тяжелые ранения, пишет издание Heute.

В столице Австрии введены особые меры безопасности. К антитеррористической операции привлечены около тысячи полицейских, военных и сотрудников спецслужб. Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома (особенно в центре Вены). Ведется розыск террориста или террористов. Поступают сообщения о задержании возможных сообщников.

Один из террористов (возможно, единственный) был убит в перестрелке с полицейскими. Министерство внутренних дел Австрии сообщает, что его личность установлена. Это некий Куйтим Феджзулай. Известно, что ему было 20 лет, он имел гражданство Австрии, по национальности албанец, прибыл из Северной Македонии (имел и гражданство этой страны). Он был сторонником "Исламского государства". В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за попытку пробраться через Турцию в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. В декабре 2019-го его условно-досрочно освободили из тюрьмы, пишет издание Kurier.

Двое мастеров боевых искусств турецкого происхождения спасали раненых во время теракта в Вене

Немецкое издание Bild и австрийское издание OE24 пишут, что накануне теракта боевик разместил на своей странице в Instagram фотографии с оружием и текстом присяги на верность халифу ИГ. В руках он при этом держал автоматическую винтовку Zastava M70, пистолет и мачете. Также при себе, во время нападения, у него был муляж "пояса смертника" (по всей видимости, он планировал захватить заложников).

Как пишет австрийское издание Kurier, в квартире, где жил этот человек, проведен обыск, в ходе которого были обнаружены взрывчатые вещества.

Американская группа SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности террористов, сообщает, что о причастности к атаке в Вене заявили джихадисты, которые назвали нападение "частью счета" за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Как сообщалось ранее, за короткое время были атакованы шесть объектов. Атака началась со стрельбы на площади Зейтенштетенгассе, на которой расположена центральная столичная синагога.

Глава еврейской общины Вены Оскар Дойтш сообщил новостной службе израильской новостной корпорации "Кан", что он не уверен, что целью террористов была именно синагога. При этом он подчеркнул, что в момент нападения охранники синагоги и посетители, находились в помещении и не подвергались опасности.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил о том, что стрельба рядом с синагогой в Вене была результатом спланированной атаки и является терактом.

Это не первое нападение на одну из центральных синагог австрийской столицы. В августе 1981 года двое террористов бросили гранаты в здание, а затем начали беспорядочную стрельбу. Охранники синагоги открыли ответный огонь. В результате перекрестного огня были убиты двое прохожих и еще 15 человек были ранены. Никто из находившихся в синагоге людей не пострадал.





