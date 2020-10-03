Армения и Азербайджан обнародовали данные о потерях противника

Вечером 2 октября армянское издание "Терт" сообщило со ссылкой на заявление омбудсмена Арцаха, что в течение дня ВС Азербайджана дважды наносили ракетные удары по городу Гадрут, используя реактивную систему залпового огня "Смерч". В результате обстрела кассетными боеголовками пострадало гражданское население.

Начиная с 27 сентября, по данным, опубликованным "Терт", ВС Арцаха сбили 14 вертолетов противника, 11 самолетов (4 из них Су-25), 103 беспилотных летательных аппарата, уничтожили 184 единицы бронетехники, в основном танки, 82 машины, 10 бронетранспортеров, одну тяжелую огнеметную систему "ТОС-1А", 2 реактивные системы залпового огня типов "Смерч" и 1 "Ураган".

Как сообщает "Терт", с азербайджанской стороны более 1280 погибших, более 2700 ранены. С армянской стороны, по предварительным данным, 158 погибших и более 200 раненых.

Азербайджанское издание Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана также подвело итоги первых шести дней военных действий в Нагорном Карабахе. В сообщении отмечается, что за это время азербайджанскими вооруженными силами "было уничтожено значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также вооружения противника". В частности, по данным минобороны Азербайджана, потери противники составили: до 230 танков и другой бронетехники; 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 38 средств ПВО; 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; 7 складов боеприпасов; более 130 автомобильной техники; 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.

Данные о потерях противника, публикуемые в эти дни силовыми ведомствами Армении и Азербайджана, крайне сомнительны. Прежде всего, вызывают сомнения сведения об уничтоженной бронетехнике, артиллерии и авиатехнике.

Днем 3 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что Армии обороны Арцаха удалось пресечь начавшуюся сегодня широкомасштабную атаку противника. "На одном из направлений наши силы контратаковали. В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои", - написала она на своей странице в Facebook. Ее слова цитирует "Терт".

Сирийский центр по правам человека (SOHR) утверждает, что убитые были в числе 850 наемников, отправленных Турцией воевать на стороне Азербайджана в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Семьи трех боевиков подтвердили AFP, что их родственники погибли в Карабахе; еще четыре семьи разместили фотографии своих убитых родных в соцсетях, сообщив, что они погибли в ходе военных действий.