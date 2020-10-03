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NEWSru.co.il :: В мире3 октября 2020 г., 18:49

Врачи военного госпиталя "Уолтер Рид" рассказали о состоянии Дональда Трампа

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Дональд Трамп

В субботу, 3 октября, группа докторов военного госпиталя "Уолтер Рид", пациентом которого в настоящее время является президент США Дональд Трамп, провела брифинг, чтобы рассказать о его состоянии. Брифинг транслировали десятки СМИ, в том числе CNN.

По словам лечащего врача президента, терапевта Шона Конли, Дональд Трамп все еще ощущает усталость, у него кашель и насморк, однако он чувствует себя лучше, чем накануне. Над состоянием президента установлен постоянный контроль. У президента хорошее насыщение крови кислородом (96%), поэтому поводов для беспокойства нет.


По словам врачей, нет необходимости подключать Трампа к аппарату искусственной вентиляции легких или давать ему кислород. Еще до госпитализации он принял антибиотик; также известно, что президент получил опытный препарат компании "Регенерон". Последние сутки температура у Трампа оставалась нормальной, поэтому врачи настроены оптимистично, хотя и подчеркивают, что Трампу понадобится еще некоторое время, чтобы выздороветь. По предварительным оценкам, он проведет в госпитале несколько дней.

Вскоре после брифинга Трамп написал в своем "твиттере", что чувствует себя хорошо и поблагодарил докторов, медсестер и всех сотрудников центра "Уолтера Рида".

Президент Трамп минувшей ночью был доставлен президентским вертолетом в военный госпиталь "Уолтер Рид" в городе Бетесда, пригороде Вашингтона. Решение о госпитализации было принято после появления симптомов коронавирусной болезни, в первую очередь – повышения температуры.

В Белом доме сразу же заявили, что речь идет о мерах предосторожности, и Трамп продолжит работу из больницы, где имеется президентская палата.

Президент самостоятельно сел в вертолет и самостоятельно пересел из него в автомобиль по прибытии в госпиталь. Во время полета он опубликовал сообщение в сети Twitter, отметив, что чувствует себя хорошо, "но намерен убедиться, что все и дальше будет в порядке". По его словам, его супруга Мелания Трамп, также заразившаяся коронавирусом, чувствует себя хорошо.


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// NEWSru.co.il // В мире // 03 октября 2020
Дональд Трамп госпитализирован в связи с появлением симптомов коронавирусной болезни

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