Предварительные итоги выборов президента США (обновляется)

Во вторник, 3 ноября, проходят 59-е выборы президента Соединенных Штатов Америки. Главными претендентами на победу являются: Джо Байден (Демократическая партия) и Дональд Трамп (Республиканская партия).

Прочие кандидаты – Джо Джоргенсен (Либертарианская партия), Хауи Хокинс (Партия зеленых) и другие – не имеют реальных шансов на победу.

День президентских выборов в США. Фоторепортаж

На нынешних выборах, как и четыре года назад, ожидается рекордно высокая явка, несмотря на пандемию коронавируса (более 100 миллионов избирателей проголосовали досрочно). Но обработка бюллетеней, отправленных по почте, может занять несколько дней, а потому окончательные результаты выборов вряд ли будут известны 4 ноября.

Коллегия изберет президента и вице-президента США лишь через 40 дней после всеобщего голосования. Затем их утвердит Конгресс. Инаугурация избранного президента планируется 20 января 2021 года.

Начинают поступать данные итогов голосования по штатам.

Данные по штатам

Трамп победил в Индиане.

Текущий счет (по голосам выборщиков):

Трамп – 11.

Байден – 0.

Система выборов президента США

Для победы на выборах кандидат должен набрать не менее 270 голосов выборщиков, так как Коллегия выборщиков, определяющая победителя, состоит из 538 человек. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе США. Федеральный округ Колумбия, который не представлен в Конгрессе, на президентских выборах имеет трех выборщиков. Наибольшее число выборщиков – 55 человек – приходится на самый густонаселенный штат – Калифорнию.

В 48 штатах и Федеральном округе Колумбия голоса всех выборщиков штата получает тот кандидат, который набирает простое большинство голосов. В штатах Мэн и Небраска голоса выборщиков распределяются пропорционально итогам голосования.

Если ни один из кандидатов не получает большинства голосов Коллегии выборщиков, то президента из трех основных кандидатов выбирает Палата представителей, при этом каждый штат имеет право только на один голос. Если большинства голосов не получает ни один из кандидатов на пост вице-президента, победителя из двух главных претендентов выбирает Сенат.