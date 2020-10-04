Белый дом: в пятницу состояние здоровья Трампа вызывало опасения

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью телеканалу Fox News рассказал, что состояние президента США Дональда Трампа в минувшую пятницу было хуже, чем говорилось в официальных коммюнике, и вызывало опасения специалистов. Однако президент отказывался от госпитализации (об этом говорилось ранее и в специальном репортаже CNN).

Медоуз подтвердил, что врачи рекомендовали Трампу госпитализацию после того, как у него поднялась температура тела и упал уровень кислорода в крови. В итоге президент согласился с доводами специалистов.

"Сейчас у президента нет температуры, и уровень кислорода в норме, но в пятницу мы очень волновались", – сказал Медоуз.

Вечером в субботу, 3 октября, Дональд Трамп выступил с видеообращением, сообщив об улучшении состояния своего здоровья и намерении в скором вернуться к предвыборной кампании. Видеозапись опубликована в Twitter Трампа. Во время записи обращения Трамп сидел за столом, в костюме без галстука, на фоне американских флагов. На лице у него не было защитной маски. "Я прибыл сюда и чувствовал себя не так уж хорошо, однако теперь чувствую себя лучше", – заявил Трамп, отметив, что ему не терпится поскорее вернуться к деятельности, связанной с избирательной кампанией. Он сказал, что заразился коронавирусом, как и миллионы других людей в мире, а потому у него такое ощущение, что теперь, выздоравливая, он борется не только за свое здоровье или здоровье всех заразившихся американцев, но и за здоровье всех людей в мире, страдающих от коронавирусной болезни.

Дональд Трамп рассказал, что ему предлагали на время лечения не покидать Белый дом, но он решил, что вариант госпитализации будет более разумным. Также он заявил, что Мелания Трамп чувствует себя хорошо, отметив, что она "немного моложе" его.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 3 октября был доставлен президентским вертолетом в военный госпиталь "Уолтер Рид" в городе Бетесда, пригороде Вашингтона. Решение о госпитализации было принято после появления симптомов коронавирусной болезни, в первую очередь – повышения температуры. В Белом доме сразу же заявили, что речь идет о мерах предосторожности, и Трамп продолжит работу из больницы, где имеется президентская палата. Президент самостоятельно сел в вертолет и самостоятельно пересел из него в автомобиль по прибытии в госпиталь. Во время полета он опубликовал сообщение в сети Twitter, отметив, что чувствует себя хорошо, "но намерен убедиться, что все и дальше будет в порядке".

По словам врачей, нет необходимости подключать Трампа к аппарату искусственной вентиляции легких или давать ему кислород. Еще до госпитализации он принял антибиотик; также известно, что президент получил опытный препарат компании "Регенерон". Последние сутки температура у Трампа оставалась нормальной, поэтому врачи настроены оптимистично, хотя и подчеркивают, что Трампу понадобится еще некоторое время, чтобы выздороветь. По предварительным оценкам, он проведет в госпитале несколько дней.

Вскоре после брифинга Трамп написал в своем "твиттере", что чувствует себя хорошо и поблагодарил докторов, медсестер и всех сотрудников центра "Уолтера Рида".