Трамп заявил, что рассчитывает доказать свою победу на выборах президента США

Действующий президент США Дональд Трамп вечером 4 января выступил на митинге в Дэлтоне (штат Джорджия), проводившемся в рамках поддержки кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в Сенат, который пройдет 5 января.

В своей речи Трамп заявил, что в ближайшие "пару недель" произойдет нечто, что изменит результаты прошедших выборов. По его словам, он рассчитывает доказать свою победу не только в Джорджии, но и во всех восьми штатах, где был близок к победе, однако официально был объявлен проигравшим.

Согласно официальным данным, победу на президентских выборах одержал Джо Байден. Он также стал первым кандидатом от Демократической партии, который с 1992 года набрал больше голосов на выборах в Джорджии, чем кандидат-республиканец. При этом после выборов в штате проводился пересчет около пяти миллионов бюллетеней. Пересчет подтвердил победу Байдена. Тем не менее, Трамп продолжает обвинять Демократическую партию в фальсификациях.

26 ноября президент Трамп заявлял, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Джо Байдена. При этом он говорил, что в случае голосования за Байдена выборщики совершат ошибку, так как при голосовании было допущено "массовое мошенничество". Трамп сравнил инфраструктуру выборов в США с происходящим в странах третьего мира и отметил, что в таких условиях ему "очень сложно признать поражение".

14 декабря были опубликованы окончательные результаты голосования на выборах президента США: кандидата от Демократической партии Джо Байдена поддержали 306 выборщиков. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил 232 голоса. Таким образом, Байден одержал победу. Победа Байдена стала очевидной уже на этапе, когда стали известны результаты по Калифорнии, и он набрал 270 голосов выборщиков. Последними голосовали Гавайи, также отдавшие голоса выборщиков кандидату от демократов. На этот раз не было ни одного случая, когда бы выборщики голосовали не так, как им наказали избиратели. Во всех штатах, где Республиканская партия пыталась оспорить итоги выборов, выборщики проголосовали за представителя Демократической партии. Отметим, что результат 306-232 в точности совпадает с результатами выборов, которые публиковали с ноября публиковали многие СМИ.

31 декабря Трамп подал апелляцию в Верховный суд США для "обеспечения честности" выборов в штате Висконсин.

Результаты выборов должен утвердить Конгресс 6 января 2021 года.

На 20 января намечена инаугурация Джо Байдена. Как писало издание Axios, в этот день Трамп планирует покинуть Белый дом на вертолете Marine One, а затем вылететь бортом Air Force One во Флориду, где состоится политический митинг с очередными обвинениями в адрес демократов. Таким образом, Трамп не намерен находиться в Вашингтоне в день инаугурации Джо Байдена и не будет присутствовать на церемонии, что требовало бы от него неизбежного "обмена любезностями". Вместо этого он выступит перед своими сторонниками во Флориде – штате, где его победа признана – и объявит о планах по выдвижению своей кандидатуры на пост президента в 2024 году. По всей видимости, одна из задач Трампа, отлично разбирающегося в индустрии масс-медиа – отвлечь внимание сограждан от инаугурации Байдена.