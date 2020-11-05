Выборы президента США: победитель не определен

По состоянию на 5 ноября, победитель 59-х выборов президента Соединенных Штатов Америки не определен. Джо Байден (Демократическая партия) близок к победе: судя по опубликованным данным, он уже получает 264 голосов выборщиков (из 270 требуемых). Дональд Трамп (Республиканская партия) – 214 голосов.

На нынешних выборах была зафиксирована рекордно высокая явка за последние 120 лет, несмотря на пандемию коронавируса (более 100 миллионов избирателей проголосовали досрочно) – около 67%.

Неопределенная ситуация по Неваде (6 голосов, после подсчета 75% голосов лидирует Байден), Пенсильвании (20 голосов, после подсчета 89% голосов лидирует Трамп), Северной Каролине (15 голосов, после подсчета 94% голосов лидирует Трамп), Джорджии (16 голосов, после подсчета 98% голосов лидирует Трамп). Во всех этих ключевых штатах разрыв между основными соперниками невелик.

Штаб Трампа намерен оспаривать через суд результаты выборов в Висконсине. По всей видимости, республиканцы будут требовать пересчета голосов и в других штатах, в частности в Мичигане и Аризоне. В штабе Трампа заявляют о многочисленных грубых нарушениях процедуры выборов. Кроме того, сам Трамп неоднократно высказывал сомнения по поводу законности голосования по почте.

Во многих городах США проходят массовые акции протеста, организуемые как сторонниками республиканцев, так и сторонниками демократов.

Коллегия изберет президента и вице-президента США через 40 дней после всеобщего голосования. Затем их утвердит Конгресс. Инаугурация избранного президента планируется 20 января 2021 года.

Данные по штатам

Трамп побеждает в Индиане, Кентукки, Монтане, Оклахоме, Теннесси, Западной Вирджинии, Канзасе, Арканзасе, Южной Дакоте, Северной Дакоте, Алабаме, Южной Каролине, Небраске, Юте, Луизиане, Миссури, Вайоминге, Миссисипи, Огайо, Айдахо, Айове, Флориде, Техасе.

Байден побеждает в Вермонте, Мэриленде, Делавэре, Федеральном округе Колумбия, Массачусетсе, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте, Колорадо, Нью-Мексико, Иллинойсе, Нью-Гэмпшире, Вирджинии, Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии, Миннесоте, Род Айленде, Гавайях, Аризоне, Мэне, Висконсине и Мичигане.

Нет окончательных данных, но пока лидирует Трамп: в Северной Каролине, Джорджии, Аляске и Пенсильвании.

Текущий счет (по голосам выборщиков):

Трамп – 214

Байден – 264

Победный порог – 270

Система выборов президента США

Для победы на выборах кандидат должен набрать не менее 270 голосов выборщиков, так как Коллегия выборщиков, определяющая победителя, состоит из 538 человек. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе США. Федеральный округ Колумбия, который не представлен в Конгрессе, на президентских выборах имеет трех выборщиков. Наибольшее число выборщиков – 55 человек – приходится на самый густонаселенный штат – Калифорнию.

Количество выборщиков по штатам: Айдахо – 4, Айова – 6, Алабама – 9, Аляска – 3, Аризона – 11, Арканзас – 6, Вайоминг – 3, Вашингтон – 12, Вермонт – 3, Вирджиния – 13, Висконсин – 10, Гавайи – 4, Делавэр – 3, Джорджия – 16, Западная Вирджиния – 5, Иллинойс – 20, Индиана – 11, Калифорния – 55, Канзас – 6, Кентукки – 8, Колорадо – 9, Коннектикут – 7, Луизиана – 8, Массачусетс – 11, Миннесота – 10, Миссисипи – 6, Миссури – 10, Мичиган – 16, Монтана – 3, Мэн – 4, Мэриленд – 10, Небраска – 5, Невада – 6, Нью-Джерси – 14, Нью-Йорк – 29, Нью-Мексико – 5, Нью-Гемпшир – 4, Огайо – 18, Оклахома – 7, Орегон – 7, Пенсильвания – 20, Род-Айленд – 4, Северная Каролина – 15, Северная Дакота – 3, Теннесси – 11, Техас – 38, Федеральный округ Колумбия – 3, Флорида – 29, Южная Дакота – 3, Южная Каролина – 9, Юта – 6.

Если ни один из кандидатов не получает большинства голосов Коллегии выборщиков, то президента из трех основных кандидатов выбирает Палата представителей, при этом каждый штат имеет право только на один голос. Если большинства голосов не получает ни один из кандидатов на пост вице-президента, победителя из двух главных претендентов выбирает Сенат. Палата представителей дважды решала судьбу президентских выборов – в 1800 и 1824 годах. До назначения вице-президента Сенатом дело доходило лишь однажды – в 1836 году.

Трижды в истории США Коллегия выборщиков выбирала президентом кандидата, набиравшего меньшее число голосов избирателей. Так в 1876 году президентом стал Рутерфорд Хейс, в 1888 году – Бенджамин Харрисон, в 2000 году – Джордж Буш. Все трое баллотировались на выборы от Республиканской партии.