Похищение еврейского бизнесмена из синагоги в Киеве. Подробности расследования

21 августа, в Киеве, из синагоги Бродского, расположенной на улице Руставели, был похищен один из членов еврейской общины, бизнесмен (его имя не сообщается). Первые подробности происшествия появились в СМИ только в начале сентября, после освобождения похищенного.

Операция по его спасению проходила в условиях строгой секретности, сообщает Jewish News.

Жена похищенного сообщила о происшедшем только утром следующего дня. Выяснилось, что возле здания синагоги бизнесмена заманил в машину его давний знакомый, накануне назначивший ему "деловую встречу". Группа похитителей отвезла мужчину на некую квартиру, откуда он попытался бежать: бизнесмен выпрыгнул из окна второго этажа, сломав обе ноги.

После этого похищенного перевезли в отдаленную деревню Фастовского района Киевской области. Мужчину держали в подвале нежилого дома, заставляя справлять нужду и принимать пищу в одном и том же помещении. Похитители избивали его, а во время попытки бегства – стреляли в него из травматического оружия. В качества выкупа похитители требовали от родственников мужчины 2 миллиона долларов. При этом существует предположение, что в живых похищенного оставлять не собирались.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в интервью изданию "Обозреватель", планы похитителей провалились, поскольку "бизнесмен не передал им ни денег, ни ценностей, не переписал на них активы". Для подготовки операции по освобождению потребовалось восемь дней, что является, по словам Андрея Крищенко, рекордно быстрым сроком для киевской полиции.

После того, как была проведена операция по освобождению похищенного, выяснилось, что группой преступников руководил бывший сотрудник Службы безопасности Украины. В настоящее время задержаны семеро членов банды.

Полицейские также задержали заказчика похищения. По данным следствия, у бизнесмена и заказчика похищения были незавершенные финансовые дела, которые заказчик решил "завершить" посредством похищения. Он нашел человека, который стал организатором преступления.