Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Заседание прервано

Телеканал ABC News передал, что сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов.

Заседание прервано.

Американские телеканалы передают, что вице-президента Майка Пенса, по всей видимости, уже эвакуировали из здания Конгресса. Толпа заняла кабинеты конгрессменов.

Мэр Вашингтона обратилась с просьбой к американскому министерству обороны отправить на Капитолийский холм, где полиция не справляется со сторонниками Трампа, Национальную гвардию. К призыву мэра присоединилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Позже из Белого дома передали, что Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.

Тем временем толпа продолжает бить окна в здании Конгресса. В эфире американских телеканалов звучат по телефону голоса конгрессменов - республиканцев и демократов - которые называют происходящее попыткой переворота.

Известно, что в результате столкновений между сторонниками Трампа и полицией были ранены несколько человек. По некоторым сообщениям, тяжело ранена женщина.

В Вашингтоне с 18:00 объявлен комендантский час.

ABC News отмечает, что сам Дональд Трамп не пытался призывать демонстрантов к спокойствию, а наоборот. В то время, когда толпа штурмовала Капитолий, Трамп продолжил свои нападки на Майка Пенса в своем "твиттере". Только несколько часов спустя Трамп призвал своих сторонников соблюдать порядок и не прибегать к насилию. Ряд конгрессменов обратились к Трампу с требованием выступить с видеобращением к своим сторонникам, однако президент пока более ничего не предпринимает. Дочь президента Иванка Трамп назвала захватчиков Капитолия "патриотами", однако вскоре удалила свой "твит".

Толпа прорвала внешний периметр охраны здания, когда выступал сенатор-демократ, лидер демократического меньшинства, Чак Шумер. Во время его выступления присутствующие получили сообщения от полиции: "из-за внешней угрозы безопасности входы и выходы в здание заблокированы. Конгрессменов попросили надеть противогазы и лечь на пол. Полиция Капитолия в какой-то момент пустила в здании слезоточивый газ.

Находящимся внутри разрешается перемещаться по всему зданию, но не рекомендуется подходить к дверям и окнам.

Ранее Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками, завив, что никогда не признает своего поражения и по-прежнему считает себя победителем.