Сторонники Трампа штурмуют здание Конгресса. Заседание по утверждению итогов выборов приостановлено
Американские телеканалы сообщают, что полиция оцепила Капитолий после того, как сторонники Дональда Трампа попытались штурмовать здание Конгресса. Около Капитолия происходят столкновения демонстрантов с полицией.
Совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов приостановлено после подачи несколькими законодателями от Республиканской партии своих возражений.
Заседание было прервано вскоре после начала - при оглашении результатов выборов по Аризоне. Против выступил член Палаты Представителей от штата Пол Госар. Он заявил, что подает возражение совместно с еще 60 законодателями. Он подтвердил, что возражение подано в письменной форме и поддержано членом Сената, как этого требует законодательство.
Сенатор-демократ, лидер демократического меньшинства, Чак Шумер заявил, что "к концу дня будет подтверждено то, что и без того хорошо известно: американский народ избрал Джо Байдена следующим президентом США".
Во время выступления Шумера митингующие прорвали внешний периметр охраны здания. Полиция Капитолия сообщила, что "из-за внешней угрозы безопасности входы и выходы в здание заблокированы". Находящимся внутри разрешается перемещаться по всему зданию, но не рекомендуется подходить к дверям и окнам.
Ранее на митинге своих сторонников Дональд Трамп объявил, что никогда не признает своего поражения и по-прежнему считает себя победителем.
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